Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости 3 10.10.2017, 21:39

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Карлес Пучдемон

Фото: AFP

По словам главы Каталонии, Барселоне и Мадриду требуется «много недель диалога».

Каталония временно приостанавливает действие результатов референдума о независимости.

Об этом в своем выступлении перед каталонским парламентом вечером 10 октября заявил президент Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон. Выступление должно подвести итоги референдума 1 октября, на котором 90% проголосовавших каталонцев (при явке 43%) поддержали независимость от Испании, передает РБК.

Пучдемон объяснил это необходимостью длительного диалога с Мадридом, который «займет много недель».

По его словам, каталонские власти организовали референдум, несмотря на протесты Мадрида, чтобы «выполнить свои обещания». Ранее, в 2014 году, в Каталонии был проведен консультативный опрос населения, на котором 80% высказались за независимость. «Мы пытались следовать испанской Конституции, подали запрос на проведение референдума, но нам было отказано. По сути это унижение», — добавил он.

«Многие каталонцы уверены, что единственный способ гарантировать выживание в таких условиях — сделать Каталонию отдельным государством, — отметил Пучдемон. — Однако мы не сумасшедшие, не преступники, не мятежники».

Выступление Пучдемона постоянно откладывалось. После объявления в пятницу, 6 октября, итоговых результатов референдума Женералитат заявил, что Пучдемон представит парламенту дальнейшие шаги его кабинета в понедельник. На выходных выступление каталонского лидера было перенесено на вторник, а в последний момент речь была отложена еще на час.

Последнюю отсрочку пресс-служба правительства Каталонии объяснила необходимостью посовещаться с руководством парламентских фракций и неназванными «международными посредниками». Источник Bloomberg в окружении Пучдемона отмечал, что о встрече с ним в последнюю минуту попросили «церковные иерархи и руководство другого испанского региона».

Еще до выступления каталонского лидера перед парламентом The New York Times называла готовящуюся речь «поворотным моментом» в кризисе после референдума о независимости. Опрошенные газетой аналитики уверяли, что Пучдемон выберет промежуточную тактику и обнародует смягченную декларацию, оставляющую место для переговоров с Мадридом.

В среду, 11 октября, ожидается выступление премьер-министра Испании Мариано Рахоя в испанском парламенте. Ранее Рахой уверял, что провозглашение Каталонией независимости «ни к чему не приведет», не исключив никаких законных мер для подавления сепаратизма. По испанским законам мятеж карается 15 годами тюрьмы.