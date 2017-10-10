Пять странных названий белорусской водки 6 10.10.2017, 21:50

3,605

Белорусские производители водки предлагают сходить за «Буханкой» и напиться в «Drova».

Современным изготовителям алкоголя изобретать уже ничего не нужно, зато можно дать свободу фантазии, придумывая названия для сорокоградусной.

Фото Саши Май

Какими еще названиями водки привлекают потенциальных потребителей белорусские производители? Vkurier.by составил небольшой рейтинг.

«Drova» (ООО «Завод Бульбашъ»)

Вот и пойми, что тут имел ввиду производитель: то ли то, что сорокаградусная очищена углем, то ли то, что ею все в дрова напиваются. Но название действительно оригинальное, да и бутылка необычной формы, со скошенным верхом.

Фото Саши Май

«Дедова забава» и «Бабьи слезы» (Климовичский ликеро-водочный завод)

Не хочется разделять два этих вида водки, да и в магазинах их размещают рядом. Очень органично получается: дед «позабавится» рюмочкой-другой, а баба заплачет.

Фото Саши Май

«Доктор Беларусь» (Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»)

Именно так решили назвать водку «Житница» в подарочной керамической упаковке витебские производители. Такой «доктор» как «полечит», так все хвори как рукой снимет.

Фото Саши Май

«Буханка» (Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»)

Еще один подарочный вариант от местного завода. А что, неплохая отмазка получается. Например, фраза: «Схожу-ка я за буханкой», вряд ли может вызвать подозрения.

Фото Саши Май

«Дикая утка» (Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»)

Сразу целую линейку продукции под «охотничьим» названием предлагают производители из Бреста. А белорусы шутят, что водочные этикетки все больше напоминают им марки, которые можно коллекционировать. И та же «Дикая утка» вполне может служить основой серии «дикая природа».

Фото Саши Май

Конечно, это далеко не полный перечень названий белорусской водки с претензией на оригинальность. Взять еще хотя бы «Чистый берег», «Серебряные ключи», «Першачок» и другие. Вот уж где фантазия производителей не знает пределов!