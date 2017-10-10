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Беларусь ограничила ввоз свинины из Украины

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  • 10.10.2017, 22:01

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за АЧС.

Во Львовской области африканская чума свиней (АЧС), сообщает Международное эпизоотическое бюро. Из-за этого Беларусь ограничивает ввоз свинины из этого региона, передает БелТА.

Временные ограничения вводятся на импорт из Львова и всех районов области живых свиней, животных из зоопарков, цирковую живность, видов восприимчивых к инфекции, а также свинины, в том числе и мяса диких кабанов. Запрещен также ввоз продуктов переработки, сырья кожевенного, рогокопытного и кишечного. Под запретом еще щетина, трофеи охотников и другая продукция, которая может переносить вирус чумы свиней.

Все ранее выданные сертификаты на продукцию сейчас не действительны. Все комплексы и свинофермы на территории Беларуси будут подвергнуты дополнительным контролю и мерам по биологической защите.


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