Бюджетники Франции объявили забастовку против политики Макрона 1 10.10.2017, 22:09

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Профсоюзы призвали 5,5 миллионов французских «бюджетников» прекратить работу.

Во вторник, 10 октября, во Франции объявлена забастовка государственных служащих. Профсоюзы призвали 5,5 миллионов французских «бюджетников» прекратить работу, назвав «неприемлемыми» меры и планы нового правительства в отношении госслужбы. Забастовка объявлена в школах и яслях, больницах и министерствах, местных администрациях и в службе авиадиспетчеров. Причины недовольства политикой президента Эмманюэля Макрона — и сугубо материальные, и психологические, отмечают профсоюзы, эксперты и социологи, передает rfi.fr.

12 и 21 сентября во Франции прошли первые всеобщие забастовки президентского срока Эмманюэля Макрона. Работники частного сектора протестовали против новой реформы трудового кодекса и дальнейшей либерализации рынка труда. Две недели спустя после вступления реформы в силу (указы правительства были опубликованы 23 сентября) свой общенациональный день протеста объявили госслужащие.

Макрон против 5 миллионов

Впервые за последние десять все — без исключения — профсоюзы французского бюджетного сектора выступили с единодушным призывом ко всеобщей забастовке. Во Франции на службе и на зарплате у государства находится 5,4 миллиона человек. Бюджетники занимают пятую часть (20%) рабочих мест в стране. Это государственная администрация (министерства и ведомства), служащие местных органов власти разных уровней, а также работники государственных больниц.

В этот вторник во Франции закрыты многочисленные ясли и школы. Министерство образования утром сообщило, что в забастовке принимает участие 17,5% учителей (в начальной школе бастует 20% педагогов, в средней — 16%). Как сообщает France-Presse, далеко не везде во Франции местным властям удалось организовать прием детей в бастующих школах.

Забастовка осложняет работу государственной администрации во всех сферах и на всех уровнях. В здравоохранении забастовку младшего и административного персонала — из солидарности — поддержали также профсоюзы, объединяющие врачей, фармакологов и даже дантистов. В государственных больницах такое единство наблюдается впервые с 2009 года, отмечает France-Presse.

30% авиарейсов отменены 10 октября во Франции из-за забастовки диспетчеров и сотрудников управления гражданской авиации, которые являются госслужащими.

Профсоюзы запланировали проведение 130 шествий по всей Франции. В Париже манифестация проходит от площади Республики до площади Наций (начало шествия — 14 часов).

Чем недовольны госслужащие: сокращения и зарплата

Работники бюджетной сферы обеспокоены планами президента Макрона по сокращению штатов в бюджетной сфере на 120 000 человек в течение пятилетнего срока правления.

Профсоюзы госслужащих заявляют также о постоянном снижении покупательной способности госслужащих, начиная с 2010 года. Тогда во Франции, при президенте Николя Саркози, был заморожен базовый индекс, по которому насчитываются зарплаты бюджетников. В 2016-м, на последнем году правления, президент Франсуа Олланд повысил этот индекс на 1,2%. Новые власти — президент Макрон и премьер Эдуар Филипп — решили этот индекс снова заморозить.

Больничный лист раздора

Правительство также решило изменить правила оплаты больничных для госслужащих. Им снова перестанут оплачивать первый день больничного, как это уже было в 2012-2014 годах. Пять лет назад правый президент Саркози решил ударить по карману тем чиновникам, которые слишком часто прибегают к коротким бюллетеням. После смены власти социалист Олланд оплату первого дня больничного восстановил.

Теперь президент Макрон решил вернуться к непопулярной у чиновников мере. Его министр бюджета Жеральд Дарманен назвал это решение эффективным методом борьбы с неявкой госслужащих на работу. Бюллетени на 1-3 дня, взятые без по-настоящему веских причин, увеличивают нагрузку на работающих и стоят казне 170 млн евро в год, отметил Дарманен. Отменив оплату первого дня больничного, власти хотят повысить «трудовую дисциплину» госслужащих, а заодно сэкономить.

Проблема экономии расходов стоит перед правительством в полный рост. Кабинет министров пообещал в 2018 году сократить дефицит бюджета до 2,6% ВВП против 2,9% в текущем году (Франция только-только начала выполнять правило зоны евро о 3-процентном дефиците бюджета).