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Минск говорит громкое «Баста!»

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  • 10.10.2017, 22:55

В столице появилось огромное количество граффити с призывом выйти на Площадь 21 октября в 14:00.

Белорусы выкладывают в социальную сеть «Фейсбук» приглашения на Марш рассерженных белорусов 2.0.

«Минск прекрасен даже осенью. Не тот, конечно, в котором серые, уставшие и трусливые люди. Настоящий - злой и рассерженный. Тот, который был крутым весной и, верю, будет крутым осенью», - написала на своей странице в «Фейсбуке» Марина Романенко.

Напомним, акция, которую запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы.


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