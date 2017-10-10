Минск говорит громкое «Баста!» 1 10.10.2017, 22:55

В столице появилось огромное количество граффити с призывом выйти на Площадь 21 октября в 14:00.

Белорусы выкладывают в социальную сеть «Фейсбук» приглашения на Марш рассерженных белорусов 2.0.

«Минск прекрасен даже осенью. Не тот, конечно, в котором серые, уставшие и трусливые люди. Настоящий - злой и рассерженный. Тот, который был крутым весной и, верю, будет крутым осенью», - написала на своей странице в «Фейсбуке» Марина Романенко.

Напомним, акция, которую запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы.