«Я не продам свою коллекцию за миллион долларов» 2 10.10.2017, 22:29

1,460

Минский бизнесмен открыл музей елочных игрушек.

«Я диверсифицировал свои риски», — говорит предприниматель Андрей Бегун, который в прошлом году закрыл свой бизнес в сфере телекоммуникаций и вложился в новогодние украшения. Он запустил фабрику по их производству, а сегодня открыл свой музей елочных игрушек в торговом центре Galleria Minsk. Как выглядит коллекция за 800 тысяч долларов и зачем все это надо предпринимателю — в материале tut.by.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

«Хотим, чтобы у людей раньше появилось новогоднее настроение»

Андрей рассказывает, что ему с детства нравились новогодние игрушки, поэтому он начал привозить их из путешествий и коллекционировать. Со временем их прилично накопилось.

— И в 2014 году мне с братом пришла идея открыть музей, никогда не будучи музейными работниками. И тогда мы открыли выставку в Национальном историческом музее, и к нам [за пару месяцев] пришло 30 тысяч человек. Мы не ожидали такого интереса и такому потоку были удивлены даже сами музейщики.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

В 2015-2016 годах Андрей возил свою коллекцию по белорусским и российским городам. Сейчас же он решил выставить игрушки не в музее, а в торговом центре, где аренда явно дороже.

— В историческом музее ты ограничен рамками помещения и режима работы. А здесь мы сделали дополнительный декор, фотозоны, чтобы людям было интереснее.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

К тому же, в отличие от прошлых лет, в 2017-м музей открылся на месяц раньше для того, чтобы в него пришло больше людей.

— Да и мы просто хотим, чтобы в дождливую погоду у людей как можно раньше появлялось новогоднее настроение.

Сегодня в музее представлено около тысячи экспонатов общей стоимостью примерно 800 тысяч долларов. Здесь есть как знакомые многим советские елочные игрушки, так и много новогодних украшений из разных стран: от Конго до Северной Кореи. О каждой из них сможет подробно рассказать экскурсовод.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

Андрей говорит, что ни одной из этих игрушек он не купил на eBay. Все иностранное — исключительно из путешествий.

— Если раньше я ездил больше ради самого путешествия, то сейчас в большей степени за игрушками.

А вот о продаже коллекции бизнесмен не задумывался, но теоретически такую возможность не исключает.

— Я бы не продал это за 800 тысяч [долларов], и за миллион бы не продал. За пять — может быть, продал бы. И то только потому, что я знаю, где эти игрушки можно купить заново.

«В производстве игрушек есть какой-то экспортный потенциал»

Еще одна особенность музея — возможность собственными руками расписать новогоднюю игрушку под руководством специалистов фабрики новогодних игрушек, которую основал Андрей.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

В 2016 году он закрыл свой бизнес по проектированию и строительству телекоммуникационных сетей и полностью вложился в игрушки. Андрей говорит, что инвестировал около 100 тысяч долларов в производство новогодних украшений.

— На наших выставках у людей всегда был вопрос: «Где белорусские игрушки?» И у нас возникла идея, как присовокупить к этому хобби маленький бизнес-проект. И я создал маленькую фабрику елочных игрушек, продукция которой представлена в музее.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

На фабрику приезжают готовые стеклянные шары из Украины, которые на месте расписываются. Посмотреть и купить их за 5-10 рублей можно прямо в музее. Мы же интересуемся, не опасается ли Андрей негативного эффекта от резкой смены направления в бизнесе.

— Я диверсифицировал свои риски. Ведь телекоммуникации — это внутренний рынок, и кризис в строительстве влечет падение спроса на наши услуги. А в производстве игрушек есть какой-то экспортный потенциал.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

К тому же это именно тот случай, когда хобби совпало с любимой работой, говорит предприниматель.

— Я каждый день хожу на производство, я участвую в выставках, я полностью вовлечен. Да, сейчас я меньше сплю и меньше путешествую, но я живу этим.

Андрей говорит, что в ночь перед открытием музея он поспал минут 15, потому что завершал последние приготовления. Он надеется, что в музей за несколько месяцев придет около 50 тысяч человек и он сработает с прибылью.

— Но главное — мне искренне хочется, чтобы здесь понравилось людям. Мне хочется, чтобы мне за него не было стыдно.

Фото: Дарья Бурыкина, TUT.BY

Музей работает на пятом этаже Galleria Minsk с 10 утра до 10 вечера с 10 октября по 15 января. Детский билет стоит 5 рублей, взрослый — 7. Для пенсионеров и студентов вход 6 рублей. Дети до трех лет и дети из детского дома могут пройти бесплатно. Мастер-класс по росписи стеклянной елочной игрушки под руководством художника фабрики стоит 8 рублей. Игрушки, сделанные на нем, можно забрать с собой.