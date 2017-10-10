Премьер Нидерландов предложил отдать Бельгии провинцию Лимбург 1 10.10.2017, 22:40

Марк Рютте готов отдать Бельгии часть территории страны в обмен на футболиста «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил готовность отдать Бельгии часть территорий страны в обмен на полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, сообщает «Трибуна» со ссылкой на Het Beleg Van Antwerpen.

Бельгия досрочно вышла на ЧМ-2018 в России, а Нидерланды попадут в стыковые матчи лишь в том случае, если сегодня обыграет Швецию в разницей в 7 голов.

Рютте предложил обменять де Брюйне на провинцию Лимбург, располагающуюся на юго-востоке Нидерландов, на границе с Бельгией и Германией.

«Нам не хватает веры, прогресса и креатива на половине поля соперника. Кевин может нам с этим помочь.

Его обмен на Лимбург совершенно логичен. Конечно, это была бы большая потеря для Нидерландов. Там живут такие милые люди. Но мы бы это пережили.

Иногда приходится делать трудный выбор. Мы бы прожили и с 11 провинциями», — сказал Рютте.