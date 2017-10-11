Разведка Израиля: Российские хакеры используют программы Касперского 8 11.10.2017, 7:34

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Антивирусом пользуются для доступа к секретным документам Агентства национальной безопасности США.

Руководство израильской разведки предупредило своих американских коллег о том, что популярные антивирусные программы лаборатории Касперского использовались российскими хакерами для вторжения в компьютеры американских федеральных ведомств и получения доступа к секретным документам Агентства национальной безопасности США, пишет газета "Нью-Йорк Таймс" (перевод – svoboda.org).

Согласно непоименованным источникам газеты, израильские спецслужбы сумели внедриться в компьютерную сеть Касперского и наблюдать за тем, как российские хакеры с ее помощью проникали в компьютеры частных и государственных пользователей во всем мире. Они якобы сообщили об этом своим американским союзникам еще два года назад. Эта информация в конце концов привела к запрету использования программ лаборатории Касперского во всех американских государственных учреждениях.

Несколько дней назад газета "Уолл-стрит Джорнэл" сообщила о том, что российские хакеры с помощью антивирусной программы Касперского похитили секретные документы с персонального компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности.

Как сообщает "Нью-Йорк Таймс" израильские эксперты, также использовавшие программу Касперского для разведывательных операций, проследили за деятельностью российских хакеров, которые занимались поиском секретов на американских правительственных компьютерах и переправляли их на серверы российской разведки. Именно они якобы представили американским спецслужбам доказательства российских кибервторжений.