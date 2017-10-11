Сборная Беларуси по футболу уступила Франции 8 11.10.2017, 7:44

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Поединок в Сен-Дени закончился счетом 1:2 в пользу французов.

Сборная Беларуси на выезде проиграла команде Франции в матче квалификации чемпионата мира-2018 со счетом — 1:2.

У хозяев отличились Антуан Гризманн и Оливье Жиру, у гостей мяч забил Антон Сарока. В другой встрече сборная Люксембурга отобрала очки у команды Болгарии и обошла белорусов в таблице группы "А", сообщает pressball.by.

Сборная Голландии обыграла команду Швеции, однако не вышла на ЧМ-2018

ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:1

СЕН-ДЕНИ. "Стад де Франс". Начало — в 21.45.

Судья — Халис Озкахья (Турция).

ФРАНЦИЯ: Лорис (к) — Сидибе, Варан, Юмтити, Динь — Коман (Мбаппе, 61), Толиссо, Матюиди, Лемар (Пайет, 83) — Жиру, Гризманн (Сиссоко, 78).

Запасные: Манданда, Ареола, Жалле, Амави, Товен, Рабио, Лаказетт, Рами, Кимпембе.

БЕЛАРУСЬ: Черник — Матвейчик, Янушкевич (Сачивко, 46), Политевич, М.Володько — Драгун, Корзун (Быков, 79) — Ковалев (Скавыш, 65), Карницкий, Стасевич (к) — Сарока.

Запасные: Гутор, Игнатович, Евдокимов, Олехнович, Гаврилович, Бурко.

ГОЛЫ: 1:0 — Гризманн (27, пас — Матюиди). 2:0 — Жиру (33). 2:1 — Сарока (44, пас — Ковалев).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Корзун (26), Матвейчик (53), Сидибе (83), Володько (87).

ГРУППА "А": Франция — 23 очка (10 игр), Швеция — 19 (10), Голландия — 19 (10), Болгария — 13 (10), Люксембург — 6 (10), Беларусь — 5 (10).