Трамп провел c военными специальное совещание по КНДР 11.10.2017, 7:54

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Президент США обсудил варианты реагирования на провокации Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп 10 октября провел совещание с советниками по национальной безопасности по поводу действий КНДР, проинформировала пресс-служба Белого дома (перевод – gordonua.com).

"Брифинг и дискуссия были сосредоточены на ряде вариантов реагирования на любую форму северокорейской агрессии или, если необходимо, на то, чтобы предупредить угрозы Северной Кореи США или их союзникам", – говорится в сообщении.

На встрече присутствовали министр обороны США Джеймс Мэттис и глава объединенного комитета начальников генштаба Джозеф Данфорд.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Последнее – 3 сентября этого года. За последние два месяца она провела несколько пусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности сырой нефти и конденсатов.

30 сентября в Госдепартаменте США заявили, что официальные лица Северной Кореи не продемонстрировали признаков заинтересованности в переговорах о денуклеаризации, при том, что у США были прямые каналы связи с КНДР.

1 октября Трамп порекомендовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на поиск диалога с КНДР.

7 октября глава Белого дома написал в Twitter, что "президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало".

"Простите, но только одна вещь может сработать", – резюмировал он.

Когда журналисты попросили Трампа разъяснить его последний твит, он заявил, что "нечего разъяснять". На вопрос, какая "одна вещь" может сработать, президент ответил: "Вы довольно скоро это поймете".

9 октября министр обороны Мэттис заявил, что армия США должна быть готова к "военным вариантам" противодействия КНДР.