Для Лукашенко включен обратный счетчик 11 11.10.2017, 8:07

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Источник: caricatura.ru

«Час Х» может наступить очень скоро.

«Стабильности в работе нет вообще — никогда не знаешь, какую зарплату увидишь в конце месяца. Зато прекрасно понимаешь, что все потери, форс-мажоры лягут на твои плечи», - рассказал об особенностях белорусской «социальной модели» рабочий-строитель из Минска.

Какие еще проблемы государство перекладывает на плечи своих граждан и как долго эта ситуация будет продолжаться?

На эти и другие вопросы Charter97.org ответил представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко.

- Минский строитель возмутился положением дел в своей отрасли. Как ситуация с зарплатами и трудоустройством выглядит в Гродно?

- Не думаю, что Гродно находится в каком-то другом государстве. Недавно я спросил у одного из своих друзей: «Как живешь?» На что он ответил: «А ты что – из другой страны?»

Все мы оказались в ситуации «контрактного крепостного права». Будет ли человек завтра работать – это целиком зависит от нанимателя, а точнее от того приказа властей, который завтра может получить наниматель.

Рабочие в Беларуси уже не имеют той уверенности в завтрашнем дне, которая была еще лет 15 назад. И дело не только в контрактной системе: под чутким управлением одного известного «кормчего» страна оказалась в перманентном кризисе. Экономика не развивается и нет уже такого спроса на рынке труда и стольких вакансий, как раньше.

А сейчас выбора у рабочего человека нет: либо идти в «тунеядцы», либо работать за смешные деньги с массой нарушений его прав нанимателем.

- Гродно расположен совсем рядом с польской и литовской границей. Сравнивают ли люди нашу жизнь с жизнью соседей, за которыми Лукашенко клятвенно обещал «не повести страну»?

- Естественно, все прекрасно понимают, куда завела эта дорожка в сторону от цивилизованного мира. Ведь в Гродно на человека, не имеющего шенгенской визы, смотрят широко открытыми глазами. Даже пенсионер на велосипеде едет через одну из границ ЕС, чтобы купить там более дешевые продукты.

Особенно это касается Польши. Люди едут туда за покупками, едут работать, молодежь старается получить европейское образование. При этом все видят простую и красноречивую разницу в цифрах: студенты за учебу в Польше платят значительно меньше, чем в Беларуси, а работающие там не просто получают, а откладывают после всех трат на жизнь те самые 500 долларов или евро в месяц, а то и больше.

- Но далеко не во всех регионах Беларуси такая концентрация шенгенских виз на душу населения, как в Гродно. Как вы оцениваете социальную ситуацию по стране в целом?

- Ситуация напоминает паровой котел, у которого закрыли последние отдушины. Ведь в ту же Россию люди уже ездят гораздо меньше: слишком много рисков и случаев обмана. Буквально месяц назад я разговаривал с человеком, который пешком пришел домой с «заработков» в Калуге.

Для белорусских рабочих остается одна возможность – решать проблемы в своей стране. И люди сейчас крайне рассержены на власть, каждый день видно, как градус недовольства повышается.

Когда будет достигнута точка кипения, трудно сказать. Но одно знаю точно: власти очень сильно рискуют, может просто быть бунт. Для власти уже запущен обратный счетчик. Впрочем, они сами его запустили: растут только цены на коммунальные услуги и налоги, а зарплаты при этом понижаются.

Возможно, что «час Х» наступит уже скоро, возможно – весной, когда товарищ Лукашенко в очередной раз попробует «поднять на щит» свой обновленный декрет №3 и начать собирать налоги с «тунеядцев».

А декрет этот коснется не только тех, кто сейчас безработный – он затронет почти всех белорусов. Ведь в нашей стране безработным «тунеядцем» может стать завтра буквально каждый.

- Эксперты посчитали, что по обновленному декрету №3 оплата за зимнее отопление для «тунеядцев» может вырасти в пять раз. Как вы это прокомментируете?

- Знаете, в советское время нам в школе на политинформации рассказывали страшилку о «жизни на Западе». Якобы в Америке шел пожилой человек, ему стало плохо, он упал. Когда люди подбежали к нему и захотели вызвать «скорую», кто-то сказал: подождите, надо проверить в карманах, есть ли у него деньги. Посмотрели – нет денег, «скорую» решили не вызывать и человек умер.

Понятно, что в отношении Запада это была просто пропаганда. Но для Беларуси при Лукашенко это очень скоро может стать реальностью. По новому декрету, если человек стал безработным, то ему можно отказать в медицинских услугах, в праве написать заявление в милицию, если на него напали, можно поднять для него плату за отопление в пять раз.

А если человек безработный и не может оплатить эту резко подорожавшую коммуналку – так что, у него теперь будут забирать квартиру?

С этим обновленным декретом власти дошли до крайней черты абсурда. Люди сравнивают свою жизнь с тем, что было раньше – и выводы получаются не на пользу построенного Лукашенко «рыночного социализма». А ведь он пришел в 1994 году в к власти на пропаганде «достижений» советского прошлого. Потому можно сказать однозначно: в Лукашенко разочаровались последние из его бывших сторонников.

Его «программа» провалилась уже давно и окончательно. «Контракт» с населением перестал действовать и люди понимают, что вернуться к каким-то социальным гарантиям можно будет только тогда, когда мы полностью сменим власть.

Я никогда не считал и не считаю белорусов «памяркоўнымі». Это стереотип, который нам навязали извне. Можно говорить о том, что белорусов пытаются угнетать. А каждый угнетаемый народ рано или поздно заявляет о себе.

Сейчас по всем признакам видно: очень скоро будет очень удачное для белорусов и фатальное для власти стечение обстоятельств. На подходе время, когда Российская империя настолько ослабнет, что не сможет уже поддерживать своего сатрапа в Минске. Тогда белорусы смогут расправить плечи и сказать свое слово.

И мы наконец получим нашу заслуженную победу над диктатурой. Точно трудно сказать, когда это произойдет – возможно, счет уже пошел на месяцы – но это будет обязательно.