«Ставка за водительские права — 250-350 долларов» 11 11.10.2017, 8:15

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Как в Пинске гаишники зарабатывали на экзаменах.

10 октября суд Пинска и Пинского района начал рассмотрение одного из самых громких коррупционных дел области. На скамье подсудимых оказались экс-начальник пинского межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ и двое его бывших сослуживцев, сообщает tut.by.

По делу о взятках за успешную сдачу экзаменов в пинской ГАИ проходят трое обвиняемых. Из них двое заключены под стражу. Это 52-летний бывший начальник МРЭО ГАИ Пинска и его 57-летний друг. Третий фигурант уголовного дела, 65-летний мужчина, под подпиской о невыезде. Все трое знали друг друга по службе в органах внутренних дел. На момент совершения преступлений друзья экс-начальника в милиции не работали.

Как начальник экзаменационного отдела помогал сдать теорию

Самые ранние эпизоды коррупционной схемы приходятся на 2014 год. Бывшие сослуживцы экс-начальника выступали своего рода посредниками между коррумпированными экзаменаторами и будущими водителями. По данным следствия, они предлагали людям помощь со сдачей экзаменов в обмен на деньги. Минимальная взятка, которая фигурирует в обвинении, — 50 долларов, максимальная — 700 за двоих. В среднем «ставка за права» составляла 250−350 долларов. Часть взятки бывшие сослуживцы передавали должностному лицу МРЭО ГАИ, а курсантам назначали день формального экзамена, когда они успешно «выдерживали испытание», независимо от их знаний и способностей.

По долгу службы экс-начальник МРЭО Пинска принимал теоретические экзамены. «Нужным» курсантам он помогал тремя способами. Одним произносил правильный ответ вслух. Другим отстукивал ручкой по столу номер правильного ответа. Третьим — показывал правильный вариант лазерной указкой на компьютере, который попадал в «слепую зону» камеры наблюдения, установленной в экзаменационном кабинете.

В рамках следствия было установлено лишь 4 факта получения лично им денег за успешную сдачу теории. И эти суммы не превышали 250 долларов. Помимо этого, ему вменяется еще 11 эпизодов помощи курсантам на экзаменах. Как следует из обвинения, в этих случаях он деньги не брал, а пошел на преступление, чтобы «оказать услугу другу» — второму обвиняемому, 57-летнему бывшему сослуживцу.

С 2014 года услугами участников схемы успели воспользоваться 25 человек. Теперь бывшие «клиенты» обвиняемых проходят свидетелями. Они освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольном заявлении о содеянном.

Как получить права без автошколы

Схема исправно работала 2 года. Подозрения у сотрудников управления собственной безопасности МВД по Брестской области возникли, когда в Пинске успешно сдал экзамен курсант, который до того 8 раз неудачно пытался получить права в Бресте.

Когда правоохранители провели разбирательство, возникли вопросы и к теперь уже бывшему зампредседателя Пинской автошколы ДОСААФ. По данным следствия, он «закрывал глаза» на прогулы теоретических занятий по подготовке водителей транспортных средств категорий «СЕ» и «В». С помощью экс-зампреда автошколы прогульщики успешно закончили обучение и «сдали» внутренние экзамены. По данным TUT.BY. позже они воспользовались услугами сослуживцев экс-начальника МРЭО и получили водительские удостоверения, выдержав формальные экзамены в ГАИ.

Бывшему зампреду Пинского ДОСААФ предъявили обвинение в подстрекательстве к даче взятки повторно, злоупотреблении властью, получении взятки повторно. Это уголовное дело было выделено в отдельное производство и передано в суд. Пока его не рассматривали.

Вины не признали

Экс-начальник МРЭО ГАИ Пинска обвиняется в злоупотреблении властью и получении взятки повторно. Его сослуживцы — в подстрекательстве к даче взятки повторно .

На первом заседании обвиняемые вины не признали. Свою версию они изложить отказались и ходатайствовали о даче показаний после того, как выступят все свидетели. Судья удовлетворил их требования.