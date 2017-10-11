Работник магазина: Люди на грани — социальный взрыв может произойти в любую минуту 18 11.10.2017, 8:25

20,832

Протесты в Беларуси будут расти просто от того, что людям нечего будет терять.

Об этом заявил работник государственной сети магазинов в Минске Казимир Бетхен. 27-летний активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» принимал участие во многих акциях протеста в этом году. Он рассказал пресс-службе Белорусского Национального Конгресса, почему 21 октября снова будет на Площади:

— Я работаю в Минске, в государственной сети магазинов продавцом четвертого разряда, фактически кассиром. Каждый день вижу настроения людей, расслоение населения по уровню доходов и катастрофическую ситуацию с алкоголизмом от безысходности. Моя зарплата — около 300 рублей. Не намного лучше ситуация у знакомых и друзей. Один из них работает в KFC обычным сотрудником, получает чуть больше, 400-500 рублей. Но у него из-за переработок постоянное недосыпание и уже проблемы со здоровьем. Большинство других знакомых вынуждены работать за 300 рублей, либо устраиваться на полторы ставки и получать 400 — 450.

— Как удается выживать с такой зарплатой?

— Приходится одеваться в «секонд-хендах». Что касается других, то многие ищут работу за границей. Некоторые из близких родственников — в России. Среди знакомых и друзей, конечно, более популярна Европа. Трудятся в Польше, Германии, Швеции, Нидерландах.

— Сравнивают с тем, что здесь происходит?

— О работе в ЕС говорят только хорошее.

— А те, кому приходится работать здесь, в Беларуси, за 300 — 400 рублей?

— Говорят много нехорошего, у людей наболело. «Молодые» пенсионеры жалуются на свои пенсии. Люди не представляют как прожить за 200-250 рублей. А ведь они жизнь и здоровье отдали этой стране. Винят в этом бардаке Лукашенко, понимают, что это он довел нас до такого состояния. Фактически, в стране идет геноцид белорусов. Что же касается декрета №3, то было предсказуемо, что его не отменят, а диктатор в очередной раз обманет народ.

Люди доведены до отчаяния. На грани уже. Социальный взрыв может произойти в любую минуту. Его вызовет, скорее всего, сущий пустяк. Протесты будут расти просто от того, что людям нечего будет терять. И их нельзя будет ни предсказать, ни контролировать.

— Вы принимали участие во многих акциях протеста в этом году. Будете 21 октября на Площади?

— Да, обязательно приду, даже если с работы отпроситься придется.