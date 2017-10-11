«Пока в стране диктатура, в армии будет дедовщина» 20 Виктор Горбачев

11.10.2017, 8:39

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Последний случай в Печах заставил задуматься.

Не хотелось поднимать эту тему. Но. Случай в Печах, (воинская часть в Борисове) когда срочник повесился, заставил меня набросать этот пост.

Я — не следователь и не прокурор. Давать оценку произошедшему не собираюсь. Выводов делать не буду. Для этого есть специальные органы, которые расследуют данный случай. Хотелось бы, чтобы они докопались до истины. Хотелось бы! Будем смотреть, однако.

Я о другом. Чуть о другом, но про армию и дедовщину. И про власть вообще. Если мне кто то скажет, что у нас нет дедовщины, то это у меня вызовет смех. Если бы я не служил и не видел, другой вопрос. Но: - 1)- я служил срочную службу, 2)- после чего, окончил военное училище и 3)- был на офицерских должностях. Так что, извольте, знаю и могу молвить.

Думаю, кто был как нить связан с военной службой — тот и может глаголить. А домыслы и байки, оставьте другим. Ребят, есть дедовщина. Была, есть и будет. И, прежде всего, это зависит от власти в целом. Да-да. Армия — это мини власть. В миниатюре. И если в стране диктат, автократия — то это же и в армии. Власть — это образец.

Если во всех СМИ с высоты властей звучит - «откручу голову», то чего ожидать в других местах? Если в основной своей массе сотрудники спецслужб и милиции, за содеянное против граждан не несут ответственности — то это образец для всего.

Если тебя хватают на улице люди без опознавательных знаков, вывозят за город и там выкидывают, с угрозами, и при этом все остается шито-крыто, то чего ожидать от других? Если действует принцип; - «я начальник — ты дурак», то он везде. В большей или меньшей степени. Если армия полностью не на контрактной системе — то, дедовщине, будет место всегда.

В какой форме это проявляется на местах? Это уже другой вопрос и тема. Где-то на тебя накричат, где-то заставят сделать то, что не относится к твоим обязанностям по службе. Понимаете? Везде по разному. Где-то в морду сапогом заедут, а где-то психологически будут унижать и давить. В коллективах так всегда. Ищут слабых и тех, на ком отыграться по жизни. Один приходит в армию с хорошим воспитание и верой в справедливость и добро, другой - воспитан на ненависти, подзатыльниках, унижениях. И он желает мстить всем и везде. Ему, что кота или собаку прибить, что над человеком поиздеваться. Одно и то же. И, пересекаясь в армии — идет противостояние таких вот людей.

Это жизнь. Затем — срывы. Кто в петлю, кто в бега. А кто из автомата и по сослуживцам. Всякое бывает. Если ты контрактник и по желанию — тут другая ситуация. А если тебя берут в армию срочником, типа долг и родина требует — то другая. И при этом, этот долг родина в пенсионные начисления ныне не засчитывает. Такая и служба. Такое отношение и такие отношения между срочниками.

Тем более, гляньте на здоровье нынешней молодежи? Гребут всех подряд. Легче взять с болезнями, дешевле, чем лечить. В общем, я о чем? Ах, да. О дедовщине. Так вот, если власть себя ведет так, как ведет, не неся ответственности — то как с этим бороться? Вы обращаетесь везде. Тишина. Спор не на вашей стороне. В суды? Мы же умные и все видим. Так вот, в армии, если тебя унижают и прочие наезды, а ты вдруг побежал жаловаться и «ныть» как бы — это признается слабостью типа, трусостью и стукачеством. Вот и молчат. А если и говорят, то потом их гнобят.

Вот и продолжает дедовщина процветать при молчаниях. Ну, а если сор из избы, то его пытаются вывернуть так, как надо узкому кругу, а не на обозрение и как есть. В любом случае, перед ребятами становится выбор. У последней черты. Самый худший — уходить самому из жизни. Не выход. И если правовые пути отсечены, то остается единственный — сопротивление. Или личное, или коллективное.

Я не собираюсь давать советы. Но, расскажу, как я лично в армии положил этому конец. По крайней мере, по отношению к себе. Я, выбрал путь сопротивления. Личный. Все попытки наехать на меня, не имели воздействия. Если вопросы касались службы — не проблема и делал все в срок и качественно. Если выходило за рамки — в отказ. Подшить воротничок? Нет! Почистить чужие сапоги? Нет. Дать рубль? Нет! Поднести или принести? Нет.

И тогда деды стали меня гонять физически. Бег, перекладина, приседания — а мне плевать! Это был мой конек. Я физически развит и во многом их переплевывал. И затем они начали действовать физически. Бить. Поднимали ночью, заводили в каптерку. И там, самые отмороженные и наглые меня избивали. Избивали так, что падал с ног и терял силы. Тогда меня закидывали в рукомойник (большие и для мытья ног, если кто знает), включали со всех кранов холодную воду и в нем меня держали. Лежа. Чтобы не было синяков. Ломали меня, с применением физической силы. Пару часов сна. Днем попытки опять навязать свою волю и власть. Не действовало. Ночью опять избиение. Ну, так продолжалось неделю.

И я принял решение дать отпор. Один. Правильный или не правильный путь — решать было мне. Спали все в одной казарме. Встал рано утром (между 4-5 часами утра). Спокойно и тихо подошел к кроватям, где рядом спали друг с другом два наиболее отмороженных «дедушек». Взял табурет деревянный (который стоял около каждой кровати). Слегка подергал одного и второго за плече. Разбудил. И когда они открыли глаза, не понимая что к чему, начал этим табуретом их бить! Куда попало. Одного и второго, пока они лежат. Говорят, лежачего не бьют. А мне было все равно! Выхода не было. Бил до крови. Знал за что, и они знали за что.

На крики и шум вся казарма поднялась. Начали сбегаться дежурные в наряде. В общем, остановили их избиение, навалившись на меня толпой. Чем бы все это закончилось? Это уже другой вопрос. Это в учебке было. ЧП в части. Шум. Гам. Разборки.

Не буду долго рассказывать, как и что далее. Скажу итог всего этого. После этого, все наезды по отношению ко мне со стороны отмороженных прекратились вообще. Они говорили — сумасшедший типа я. Могу «учудить». А мне это все равно! Я продолжал служить. Хорошо. Стал сержантом, затем поступил в военное училище. Мое сопротивление, хоть и таким жестким путем, дало результат. Ни в коем случае не собираюсь кому то давать советы и действовать так как я. Каждый выбирает сам. Но. Стоя у последней черты — не давайте себя в обиду. Не ломайтесь. Не прогибайтесь. Сопротивляйтесь. Берегите себя, пацаны. Не уходите просто так из жизни. Вас любят и ждут родные. У вас еще лучшее впереди. И да, пока армия не будет профессиональная и полностью на контракте - это будет продолжаться всегда. Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»