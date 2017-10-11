Японка сфотографировала еду, которой ее кормили в роддоме

Японка сфотографировала еду, которой ее кормили в роддоме14
- 11.10.2017, 8:59
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Сравните с больничным меню в Беларуси.
Недавно были опубликованы фотографии больничной еды из белорусских учреждений здравоохранения. Теперь onliner.by предлагает сравнить их с блюдами в японском роддоме: люди по всему миру пишут, что теперь хотят рожать только в Японии.
Эти кадры опубликовал ресурс boredpanda.com. Сообщается, что японка недавно родила и поделилась фотографиями 12 блюд, которыми ее кормили в роддоме. «Они выглядят вкуснее, чем в половине ресторанов, которые мы посещали», — отмечает ресурс. Пост женщины стал вирусным, и теперь пользователи со всего мира — особенно из США — хотят рожать в Японии, в том числе мужчины. Есть вероятность, что меню составлялось мишленовским шеф-поваром по индивидуальному заказу роженицы, но соответствующей ремарки в ее сообщении нет, так что будем считать, что все «по чесноку».