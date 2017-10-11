Японка сфотографировала еду, которой ее кормили в роддоме 14 11.10.2017, 8:59

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Сравните с больничным меню в Беларуси.

Недавно были опубликованы фотографии больничной еды из белорусских учреждений здравоохранения. Теперь onliner.by предлагает сравнить их с блюдами в японском роддоме: люди по всему миру пишут, что теперь хотят рожать только в Японии.

Эти кадры опубликовал ресурс boredpanda.com. Сообщается, что японка недавно родила и поделилась фотографиями 12 блюд, которыми ее кормили в роддоме. «Они выглядят вкуснее, чем в половине ресторанов, которые мы посещали», — отмечает ресурс. Пост женщины стал вирусным, и теперь пользователи со всего мира — особенно из США — хотят рожать в Японии, в том числе мужчины. Есть вероятность, что меню составлялось мишленовским шеф-поваром по индивидуальному заказу роженицы, но соответствующей ремарки в ее сообщении нет, так что будем считать, что все «по чесноку».

Лосось с грибным соусом, лапша Соба, рис, баклажан и говядина, брокколи, салат из хиджики

Треска, измельченный салат из капусты, салат из пасты, сладкий картофель и горох, рис, зеленый чай

Камамбер и изюм, жареная говядина, картофельное пюре, кабоча, корень лотоса с зерном, кукурузный суп, рис, салат, тирамису, фрукты, апельсиновый сок, зеленый чай

Грибная паста, картофельный салат, салат из брокколи и бекона, куриный суп, фрукты, хлеб, зеленый чай

Жареная рыба с соусом тар-тар и тушеным картофелем, салат из хиджики, шпинат и морковь, жареные грибы, рис, зеленый чай