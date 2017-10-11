Игорь Криушенко: Игра с Францией получилось немножко неоднозначной 8 11.10.2017, 9:33

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по футболу пока не принял решения о своем будущем.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в комментарии abff.by дал оценку выездному матчу с Францией (1:2) в рамках квалификации ЧМ-2018:

- Прежде всего хочу поблагодарить ребят за игру. Немножко неоднозначной она получилось: в середине тайма просели и пропустили два мяча, причем второй не совсем обязательный. Молодцы, что достаточно быстро вернулись в игру, забили мяч, который придал нам уверенности и добавил мотивационный импульс. Во втором тайме сыграли более уверенно и надежно, практически не дав сопернику ничего создать. Были подходы, к сожалению, не смогли ничего выдавить. Ну и момент на последних минутах говорит о том, что команда сражалась и боролась за очки и результат. К сожалению, пока немножко нам не хватает. Ну и хочу поздравить сборную Франции с выходом на мундиаль. Сильная сборная, один из лидеров мирового футбола — будет интересно смотреть за соперником в России.

- Как оцените игру Франции?

- Команда старалась играть достаточно осторожно. Понятно, более техничные игроки, с хорошей скоростью, играли в контроль. Но действовали аккуратно, чтобы не пропустить контратаку. Поведя в счете, может, чуть-чуть успокоились. Но этот забитый мяч добавил игре напряжения. Команда играла по счету, скажу так.

- Игорь Николаевич, каково ваше впечатление о дебюте Юрия Ковалева? И насколько серьезную травму он получил?

- Для дебюта достаточно неплохо. В начале немного задохнулся, сделав пару рывков, потом пришел в себя. За счет своих лучших качеств — скорости и скоростного дриблинга — получались неплохие обострения, напрягал левый край, оттуда сделал голевую передачу. Игрой и дебютом я доволен. Характер травмы? Достаточно сильный ушиб. Игрок сам попросил замену.

- Как вы думаете, что можно улучшить в игре сборной Франции? Каковы шансы команды на ЧМ?

- Мне сложно оценить, тут скорее Дидиье Дешаму вопрос. Он достаточно грамотный специалист, разберется, где нужно добавить. Думаю, на чемпионате мира Франция будет одним из фаворитов.

- Вопрос о вашем будущем в сборной будет обсуждаться по приезде домой, или вы приняли для себя решение?

- Мне сложно сказать. Пока запланированы две товарищеские игры на ноябрь. Возможно, после них. Пока какого-то конкретного обозначения данной беседы не было.

- Любопытная ситуация сегодня произошла — вы хотели поменять Игоря Стасевича на Бурко, но замену не сделали. Почему?

- Там получилось две ситуации: сначала Юра Ковалев, я хотел освежать фланг полузащиты. Потом опять думал освежить фланг — у Корзуна микротравма, задняя поверхность бедра. Так и остался он до конца капитаном.