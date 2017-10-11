Путин и рязанский сахарок 2 Илья Вайцман

11.10.2017, 9:42

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Скоро снова выборы Путина, проверяйте подвалы.

Наткнулся на странный текст - дескать, прокатившаяся по России волна "телефонного терроризма" устроена потому, что некие "анонимные силовики" хотя дискредитировать путина перед выборами. Типа, "он уже не может обеспечить безопасность", и привести к власти того, кто может. Смешно.

Почему? Я прошу прощения, а в чем дискредитация-то? Обывателю же "и так все понятно" в происходящем: "Кругомвраги" (ИГИЛ, Госдеп, "пятая колонна", Моссад, "Правый сектор", рептилоиды, МИ6, ЦРУ - перемешать по вкусу), они и вредят. "Путин - наша защита и опора". Опять же - "коней на переправе не меняют", "если бы не он, то еще хуже было бы", "не время сейчас!" - и все это вот такое... Все ровно наоборот: выход угроз из выдыхающегося зомбоящика в реальность должен подхлестнуть население "еще сильнее сплотиться вокруг лидера нации"!!

Нет, налоги в России повышать не собираются!

Я другого боюсь: замученное всей нашей мозговыносящей пропагандой население на волну эвакуаций как-то очень вяло реагирует. Не ползет на коленях под Кремль просить "батюшку" не томить и выставить, наконец, свою кандидатуру, Не выходит на митинги "против террора" с плакатиками "запутена!" и "спаси, отец ро́дный!". И это несет в себе реальную физическую угрозу всем нам. Раз простых эвакуаций мало, не доходит до загнанного до полусмерти "электората", кто у них единственный заступник - придется на самом деле взрывать. Надеюсь, что поначалу хоть без людей, просто рванут эвакуированное здание, но скорее всего не обойдется. Тут я пессимист. Помните первые "выборы путина" и "рязанский сахарок"-то? "Учения"? Вот и я - помню.

Скоро снова "выборы путина". Регулярно проверяйте подвалы.

Илья Вайцман, «Фейсбук»