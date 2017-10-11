Эксперт: Рынок минской недвижимости начало «лихорадить» 7 11.10.2017, 9:55

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Спрос и предложение на «вторичке» стали резко снижаться.

Покупательская активность в Минске в сентябре по сравнению с концом лета снизилась почти на 20 процентов, что очень существенно, рассказали myfin.by в агентстве недвижимости «Твоя Столица».

– Это должно выступить предостережением для тех продавцов квартир, которые в снижении стоимости кредитов увидели начало периода роста цен, – рассказала замдиректора по продажам на вторичном рынке жилья Светлана Куделко.

На практике цены реальных сделок в течение всего 2017-го остаются примерно на одном уровне – отмечаются лишь слабые колебания, обусловленные качественной структурой проданных в том или ином месяце квартир.

Несмотря на сильно подешевевшие за последний год кредиты, до сих пор преобладающая часть совершаемых сделок представляет собой не покупку с нуля, а приобретение более просторной квартиры взамен имеющейся.

Основной объем покупательского спроса сконцентрирован на «однушках» и «двушках». На их долю приходится более 80 процентов заявок, при этом с небольшим отрывом лидируют однокомнатные.

На долю трехкомнатных приходится лишь 16 процентов. А четырехкомнатных – лишь 4 процента. Сейчас совсем не многим под силу не только купить такую квартиру, но и содержать ее.

Количество выставляемых на продажу квартир в Минске по итогам сентября уменьшилось до минимального за 2017-й уровня в 6 700. Такой же объем предложения отмечался и в октябре 2016-го.

Но подобный уровень нельзя назвать низким – он нормален, в то время как наблюдавшийся в апреле 2017-го максимум предложения в 7 800 квартир можно назвать завышенным, считают в агентстве «Твоя Столица».

Сейчас больше всего предлагается на продажу двух- и трехкомнатных квартир – около 2 300 и 2 200 соответственно. Однокомнатных квартир – около 1 700, четырех- и более – около 740.

– Прежде чем остановить свой выбор, покупатели, как правило, рассматривают 5-7 вариантов, – говорит Светлана Куделко. – И даже самые требовательные, как правило, находят то, что искали уже на шестом просмотре, поясняет она.

Именно поэтому важно, выставляя квартиру на продажу, не допускать завышения цен. Ведь покупатели продолжают формировать список квартир для просмотра исходя в первую очередь из цены.