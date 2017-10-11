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Каким может стать Красный костел после реконструкции

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  • 11.10.2017, 10:08
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Рядом с храмом может появиться пристройка.

На днях возле костела Св. Симеона и Св. Елены появилось ограждение и рендеры здания после реконструкции, пишет onliner.by. Судя по всему, появится большая пристройка. 

В ходе реконструкции металлическую черепицу заменят аутентичной керамической, кровля из металла станет медной, обновят витражи. Также исчезнет стихийная парковка за костелом и улицей Берсона. Но главная метаморфоза – это пристройка слева от главного входа в костел.

В Красном костеле журналистам рассказали, что здесь планируется духовно-образовательный центр. Пристройки в таком виде никогда не существовало. На этом месте был домик настоятеля, соединенный с костелом галереей. Тем не менее проект пристройки фигурировал в документах Эдварда Войниловича, и реализоваться ему помешали события начала XX века.

Каким будет внешний вид пристройки, сейчас решают в Министерстве культуры.


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