Каким может стать Красный костел после реконструкции 6 11.10.2017, 10:08

2,914

Рядом с храмом может появиться пристройка.

На днях возле костела Св. Симеона и Св. Елены появилось ограждение и рендеры здания после реконструкции, пишет onliner.by. Судя по всему, появится большая пристройка.

В ходе реконструкции металлическую черепицу заменят аутентичной керамической, кровля из металла станет медной, обновят витражи. Также исчезнет стихийная парковка за костелом и улицей Берсона. Но главная метаморфоза – это пристройка слева от главного входа в костел.

В Красном костеле журналистам рассказали, что здесь планируется духовно-образовательный центр. Пристройки в таком виде никогда не существовало. На этом месте был домик настоятеля, соединенный с костелом галереей. Тем не менее проект пристройки фигурировал в документах Эдварда Войниловича, и реализоваться ему помешали события начала XX века.

Каким будет внешний вид пристройки, сейчас решают в Министерстве культуры.