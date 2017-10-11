Активисты вышли с плакатами в центр Гродно 2 11.10.2017, 10:34

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Гродненчанам рассказали про сущность режима Лукашенко.

Информацию о смертной казни в Беларуси, а также аргументы против нее, распространили гродненские активисты правозащитных организаций. Уличная акция была плодотворной. Более тысячи буклетов против смертной казни получили гродненцы. Эта акция прошла в рамках общенациональной "Недели против смертной казни" в людных местах Гродно. Рассказал «Радыё Рацыя» активист Правозащитного центра "Весна" Виктор Сазонов:

- Своими глазами увидели, что многие абсолютно необразованные. Кричат, что смертная казнь нужна. Но когда им начинаешь приводить аргументы о том, что есть, например, судебная ошибка, то люди начинают задумываться.

"Недели против смертной казни" явно недостаточно, чтобы прояснить гражданам Беларуси аргументы за отмену практики высшей кары. Говорит Эдвард Дмуховский из комитета репрессированных "Солидарность".

- Люди не готовы к отмене смертной казни. Очень агрессивны. И преимущественно - это женщины пожилого возраста. Они просто тебе в спину кричат, что надо расстреливать людей. В нашем обществе очень много штампов. Первый миф про наше общество, что мы якобы очень толерантные. Никакие мы не толерантные. Мы должны повернуться к гуманизму. Ходить в церковь и костел и слушать, что говорит священник, а не делать вид, что мы туда ходим. А если мы туда не ходим, то попросту нужно быть гуманистами. Человеческую жизнь Бог дал и только Бог может ее забрать. Не человек.

Правозащитники убеждены, что информирование граждан и широкая дискуссия может изменить отношение масс к смертной казни.