Полстакана легитимности 1 Алексей Мельников

11.10.2017, 10:18

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Алексей Мельников

Проблема – в оторванности Путина и его подчиненных от жизни людей в стране.

Вот уж кому меньше всего следует употреблять слово «легитимность» - так это члену Совета Федерации – В.И. Матвиенко.

Если вспомнить позорные муниципальные «выборы», которые были устроены для В.И. Матвиенко в 2011 году в Санкт-Петербурге для ее последующего помещения в Совет Федерации и назначении его спикером.

Но все же, В.И. Матвиенко слово «легитимность» употребляет – утверждает, что решения Европейского суда по правам человека в России будут нелегитимны, если Парламентская ассамблея Совета Европы не вернет полномочия российской делегации в 2018 году.

Но дело не в словах.

Проблема в оторванности подчиненных В.В. Путина от жизни людей в стране.

Кого В.И. Матвиенко и ее руководитель В.В. Путин накажут тем, что не будут признавать решения ЕСПЧ? Европу?

Нет. Они накажут обычных людей в России, многие из которых не имеют отношения к политической оппозиции, но вынуждены искать защиту в ЕСПЧ от неправовых решений российских судов. Сейчас эта возможность существует и реализуется.

Если бы подчиненные В.В. Путина думали не только о том, чтобы депутаты могли съездить в Европу, но об интересах граждан нашей страны, то В.И. Матвиенко не стала бы угрожать гражданам своей страны тем, кто решения ЕСПЧ будут в России нелегитимны.

Следует решать вопрос с ПАСЕ иначе – приводя внутреннюю и внешнюю политику России в соответствие с обязательствами, которые наша страна приняла на себя, вступая в ПАСЕ. Это обязательства нужны не Европе, а гражданам России.

Есть хороший инструмент преодолеть оторванность членов Совета Федерации от жизни обычных граждан страны - выбирать членов Совета Федерации прямым голосованием на свободных выборах, как это предлагает делать Г.А. Явлинский.

Если добиться избрания членов Совета Федерации на свободных выборах, тогда они с куда большим вниманием будут относиться к своим словам и поступкам.

Необычайная легкость в словах В.И. Матвиенко, которые подразумевают угрозу наказать граждан России, вызваны исключительно тем, что своим «избранием» и последующим назначением на высокий пост она обязана исключительно В.В. Путину. Это – живительный источник ее «легитимности».

Алексей Мельников