Пригородная «элитка»: Как выглядит таунхаус за МКАД за $260 тысяч 5 11.10.2017, 10:52

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Квартиры под Минском подтверждают – из любого правила есть исключения.

Как правило, недвижимость в пригороде ощутимо дешевле столичной. Но, как и у любого правила, здесь есть свои исключения. О них сегодня и пойдет речь. В новом обзоре realt.by – одни из самых дорогих квартир в пригороде.

«Однушка» в Ждановичах за $89 550

В агрогородке Ждановичи на продажу выставлена однокомнатная квартира. Общая площадь объекта недвижимости – 45 кв.м, из них только 17,8 - жилые. В помещениях выполнен хороший ремонт, установлена дорогостоящая техника и мебель. Санузел раздельный, балкон остеклен. Располагается квартира на 16 этаже 19-этажного дома 2009 года строительства.

«Двушка» в Ждановичах за $83 тыс.

В 19-этажке рядом на продажу выставлена двухкомнатная квартира за $83 тыс. Квартира, общей площадью 61 кв.м, находится на 2 этаже, жилая зона – 31 «квадрат». Дом панельный, проект стандартный. В квартире выполнен ремонт.

Двухкомнатная квартира в Боровлянах за $125 тыс.

Дальше – больше. В Боровлянах на продажу выставлена «двушка» за $125 тыс. Квартира находится на 2 этаже 10-этажного дома 2014 года постройки. Санузел совмещенный, балкон застекленный, готова к проживанию. В квартире установлена металлическая дверь, в кухне, прихожей и санузлах реализованы теплые полы.

«Трешка» в Тарасово за $179 тыс.

В Тарасово продается трехкомнатная квартира в таунхаусе. Квартира имеет отдельный вход и три сотки земли. Общая площадь – 146,3 «квадрата», жилая – 76,8. Два уровня. В помещении установлены стеклопакеты, батареи, двери и лестница. Стены и потолки выровнены и окрашены. На полу – плитка, ламинат. Год постройки – 2012.

«Двушка» в Новой Боровой за $82 тыс.

В деревне Копище, недалеко от столичного микрорайона Уручья, на продажу выставлена двухкомнатная квартира за $82 тыс. Дом 2014 года строительства. Общая площадь квартиры – 58, 2 кв.м., жилая зона – 31 «квадрат». Дом панельный, санузел раздельный, лоджия застекленная. В квартире встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, видео-домофон и прочее.

«Трешка» в Большом Тростенце за $89 тыс.

Трехкомнатная квартира расположена в доме «Мозайка», построенного в 2014 году. Общая площадь – 76 «квадратов», жилая – 47,3. В квартире выполнен качественный ремонт, есть необходимая техника.

4-комнатная квартира в Солнечном за $260 тыс.

В Солнечном на продажу выставлена квартира в таунхаусе. Общая площадь объекта недвижимости 180 «квадратов», жилая – 70. Год строительтсва – 2012. В помещении трехметровые потолки, 3 санузла, хороший ремонт и дорогостоящая сантехника. В наличии благоустроенный участок и машиноместо.