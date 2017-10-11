Судья испугался, что получит отказ в выдаче шенгенской визы, и отказался судить журналистов? 4 11.10.2017, 11:27

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Из-за политической мотивированности процесса над Александром Борозенко изменился и судья, который вел первое заседание.

920 белорусский рублей штрафа и конфискация техники. Суд Первомайского района Минска вынес вердикт журналисту «Белсата» Александру Борозенко. Дело о якобы нарушении авторских прав на бренд «Белсат» власти использовали для очередного удара по независимой журналистике в Беларуси.

Фото - и видеосъемки на суде были запрещены. Но журналистам не привыкать. Свой приговор Александр Борозенко сумел сохранить для истории.

Речь о конфискации всей техники из двух минских офисов «Белсата»

Технику 31-го марта конфисковали работники отдела борьбы с экономическими преступлениями, и оборудование, с которым Борозенко задержали 25-го марта. Уже после конфискации на нем появились наклейки с логотипом «Белсата», которые стали формальным поводом для судебного преследования.

«Добавилось много макулатуры, которая никоим образом не доказывает ни наличие этих наклеек, ни то, что я их лепил, ни то, что даже если бы они и были, то это как-то нарушало товарные права Белякова», - возмущается Александр Борозенко.

Кто такой Беляков и почему его используют спецслужбы?

Как стало известно на финальном заседании, адрес офисов телеканалу правоохранителям сообщил именно Андрей Беляков, который долгое время борется с телеканалом за товарный знак. Три года назад Верховный суд запретил «Белсату» использовать это название при трансляции на территории Беларуси и на интернет-странице.

«Я думаю, эти адреса Белякову подсказали. И вообще я считаю, что в этом деле - это человек, которого власть использует для того, чтобы разбираться с «Белсат», выносить штрафы, изымать технику», - говорит Борис Горецкий, пресс-секретарь «Белорусской ассоциации журналистов».

Чего побоялся судья?

По мнению БАЖ, из-за политической мотивированности процесса изменился и судья, который вел первое заседание. На место Дмитрия Цыкало пришла Анастасия Попко, известная вынесением обвинительных приговоров за акции против декрета о «тунеядцах».

«На мой взгляд Дмитрий Цыкало в первом процессе понял, что дело на самом деле имеет политический оттенок и есть большая вероятность когда-то лишиться поездок в Евросоюз, либо возможности получить европейскую визу», - уверен Горецкий.

Сегодняшний приговор - один из множества случаев давления на «Белсат»

Только в этом году против журналистов телеканала начали 45 административных дел за якобы «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ». Но ни это, ни конфискация техники не смогут помешать работе телеканала.

«В дальнейшем это решение суда Первомайского района будет обжаловано в Минском городском суде, затем в Верховном и потом в Международных структурах. Мы, как «Белсат» будем дальше продолжать работать. Как видно, эти изъятия, которые произошли еще в марте, на нашу работу сильно не повлияли. Естественно мы чувствуем, что у нас забрали дорогостоящую технику», - подытожил Алексей Минчонок, представитель« Белсата» в Беларуси.