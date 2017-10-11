Лукашенко одним из первых прилетел к Путину в Сочи 21 11.10.2017, 11:09

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Архивное фото Frank Schwichtenberg

Диктатор отправился на саммит СНГ под руководством хозяина Кремля.

Лукашенко одним из самых первых прилетел в Сочи для участия в саммите СНГ, который стартует на курорте 11 октября.

Как передает svpressa.ru, его встретил лично губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, главное заседание Совета глав стран-членов Содружества Независимых Государств пройдет под председательством Владимира Путина.

На самом мероприятии участниками саммита будет рассмотрен всесторонний комплекс вопросов по взаимодействию стран ближнего зарубежья в различных сферах жизни и развитию взаимоотношений.

Кроме того, в рамках мероприятия Владимир Путин также проведет личные встречи в лидерами стран СНГ.