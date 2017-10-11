Д’Артаньян и три лизоблюда 11.10.2017, 11:13

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Как Кремль выписывает в Россию «иностранных наблюдателей».

Вчера в ходе встречи с Владимиром Путины глава ЦИКа Элла Памфилова заявила о рекордно малом числе жалоб на нарушения и беспрецедентно высоком уровне общественного контроля. Эксперты движения «Голос» по просьбе The Insider изучили этот беспрецедентный общественный контроль на примере выборов 10 сентября — в том числе иностранных «наблюдателей-гастролеров», выписанных из Франции мушкетеров и фантомных 20 тысяч наблюдателей из «Национального общественного мониторинга», пишет сайт theins.ru.

На выборах 10 сентября 2017 г. официально международных наблюдателей не было, однако из сообщений избирательных комиссий и СМИ стало известно о группе иностранцев, которые прибыли в Россию в неформальном статусе «иностранных экспертов». Несмотря на то, что они не имели официального статуса международного/иностранного наблюдателя и, согласно российскому законодательству, не могли находиться в помещениях для голосования, их радушно встречали в избирательных комиссиях и позволяли находиться на избирательных участках.

Мушкетер и бывший министр

В связи с тем, что «иностранные эксперты» не получали официального статуса международного/иностранного наблюдателя, предусмотренного российским законодательством, их официального списка нет. По итогам мониторинга СМИ, специалисты «Голоса» выявили около 20 фамилий. Больше половины приехавших — из Франции и Италии; почти все «наблюдатели» — из Европейского союза, за исключением двух граждан Южной Кореи и одного гражданина США.

Фронтменом этой группы гастролеров сделали человека, главным достоинством которого является его фамилия — Амери Д’Артаньян, бывший член европейского и французского парламентов, владелец замка в провинции Гасконь, обладатель шпаги де Тревиля и председатель ассоциации мушкетеров. Господин Д’Артаньян поехал наблюдать в Ярославскую область, ставшую главным регионом всей избирательной кампании. До мушкетера ее трижды посетил Владимир Путин.

Типичное упоминание международного эксперта в региональных и федеральных СМИ выглядело так: «Амери Д’Артаньян признался, что пытался обхитрить автоматический комплекс обработки бюллетеней, но не вышло. „Могу сказать, что Россия с этой системой впереди многих государств“», — сообщил Амери Д’Артаньян — представитель Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».

На следующий после голосования день, господин Д’Артаньян дал большое интервью Ленте.ру. Он рассказал, что часто бывает в России, давно знаком с Михаилом Боярским и однажды наблюдал за выборами в Твери. Прокомментировал бывший депутат и российско-французские отношения:

— Российские выборы будут освещаться во Франции?

— Боюсь, реакция во Франции будет критической, даже несмотря на то, что никто не приезжал и ничего не знает. Именно поэтому я очень рад подобным интервью — так я могу показать, что в России есть новая надежная система и что сами россияне доверяют результатам выборов. А раз так, то и другие страны должны доверять этим результатам.

Удалось Кремлю найти и одну относительно статусную фигуру — экс-министра иностранных дел Ирландии Тома Китта, ныне возглавляющего организацию «Self Help Africa». Господин Китт практически впервые появился в российских новостях: «Ирландец Том Китт, бывший министр и член парламента, прилетел в качестве международного наблюдателя. День выборов провел в Ярославле и Ростове, наблюдал за обкаткой там современных технологией. Впечатлен. „Я наблюдал, как работает система считывания штрихкодов, видел аппараты, видеонаблюдение. Вы привносите в процесс много хороших современных технологий. Я не могу найти никаких недостатков, вы опережаете в этом смысле другие страны. Все очень открыто и прозрачно. Россия фантастически стартовала, мне нечего критиковать. Я уеду домой с очень позитивным опытом“, — говорит наблюдатель из Ирландии Том Китт».

Гастролеры из «черного интернационала»

Большинство из остальных «гастролеров» оказались из числа списка постоянных посетителей кремлевских мероприятий, причем многие из них представляют ультраправые движения, как, например, посетивший Ленинградскую область Джанлука Савоини, президент культурной ассоциации «Ломбардия — Россия» и депутат от крайне правой итальянской «Лиги Севера». Савоини входит в ближайший круг лидера партии Маттео Сальвини, связываемого с французским Национальным фронтом Марин ле Пен, другой хорошо знакомой Кремлю националистки.

На пресс-конференции Савоини заявил, что между организацией выборов в Италии и в России существенной разницы нет. «Никаких проблем с волеизъявлением нет, несмотря на продолжающиеся нападки со стороны западных СМИ и тот поток антироссийской пропаганды, которую мы слышим».

Другой представитель «Лиги Севера» поехал наблюдать за выборами в Кировскую область. Стефано Вальдегамбери — региональный депутат, избранный в парламент Венеции по списку Луки Заи, активиста упомянутой крайне правой партии и бывшего министра сельского хозяйства в правительстве Сильвио Берлускони.

Господина Вальдегамбери заинтересовала система QR-кодирования протоколов избирательных комиссий: «Особой целью у нас было посмотреть действие новой электронной системы QR-кодирования, понаблюдать, как это работает, потому что до введения этой системы у нас в Италии происходили некие ошибки при подсчете голосов. Эта электронная система — очень важная гарантия для граждан вашей страны, и могу точно сказать, что, когда вернусь в Италию, буду советовать нашим итальянцам использовать её».

Наблюдать за голосованием в Крыму и, в частности, в Севастополе, приехал уже хорошо известный читателям The Insider француз Тьерри Мариани (подробнее о нем — в материале «Французский поцелуй») и Николя Дюик — оба из «Списка Трубецкого«. Оба представляют партию «Республиканцы» и поддерживали на недавних президентских выборах Франсуа Фийона, считающегося другом Владимира Путина.

Тьерри Мариани — бывший министр транспорта, ныне депутат Национального собрания от избирательного округа граждан, проживающих за границей, включая страны СНГ. С середины 2000-х годов женат на уроженке Екатеринбурга Ирине Шайхуллиной, получившей в 2011 году гражданство Франции. С 2012 года вместе с Владимиром Якуниным возглавляет ассоциацию «Франко-российский диалог». С 2015 года ежегодно приезжает в Крым. Мариани заявил, что голосование прошло спокойно и демократично: «Я в третий раз в Крыму после его возвращения в Россию. Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы. Выборы в Севастополе — символические, они отличаются от выборов в других областях России».

Николя Дюик — бывший член парламента и действующий мэр города Бриен-ле-Шато. В бытность депутатом он требовал у Национального собрания отменить антироссийские санкции и обвинял тогда еще кандидата в президенты Эмманюэля Макрона в тайных связях с международным гей-лобби. В фирменном задористом стиле господин Дюик прокомментировал и прошедшее голосование:«Евросоюз считает себя демократией. И должен аплодировать за то, что люди в Севастополе пошли и проголосовали. И можно приехать сюда, в этот город, и убедиться, что здесь нет военных на улицах».

Половина «наблюдателей» представляла правые европейские партии. Помимо перечисленных активистов итальянской «Лиги Севера» и французских «Республиканцев», в Россию приехали Андре Элиссен из голландской «Партии Свободы», Альдо Каркаци из бельгийской «Народной партии» и Доминик Бильд, деятельница еще одной французской правой партии «Национальный фронт». Однако попадались и политики левых взглядов, с советских времен сохранивших верность социал-демократических идеалам.

Румен Гечев — член Болгарской социалистической партии, депутат парламента, экс-министр экономики в правительстве Жана Виденова. В советские времена — секретный сотрудник первого управления госбезопасности с псевдонимом «Экономов». Социал-демократ приехал наблюдать в Калининградскую область, где при полуофициальной поддержке Кремля в губернаторы шел Антон Алиханов, самый молодой региональный руководитель в России. Товарищ Гечев обошелся без громких заявлений: «Для меня было интересно сравнить выборные процессы в России и Болгарии — восновном всё сходится. На восьми участках, где мы были, увидели спокойный процесс, люди голосуют, настроение хорошее, нарушений каких-либо не заметили».

Единственный «наблюдатель» из США — это юрист Клайн Престон, который более 20 лет работает в России и является президентом юридической компании Kline Preston Law Group, специализирующейся на авторском и корпоративном праве.

«Я никогда не видел проблем в избирательной системе в России. Здесь выборы всегда открытые и прозрачные. Это прекрасно», — передает слова Клайна Престона РИА «7 новостей» в Рязани.

В апреле Washington Post в статье о дружбе американских консерваторов с кремлевскими консерваторами на почве оружия и религии писала: в 2011 году Дэвид Кин познакомил Клайна Престона (политический консультант, президент Национальной стрелковой ассоциации) с сенатором Александром Торшиным. А вот как в 2011 году Клайн Престон «оценивал» парламентские выборы в России: «Все прошло хорошо, я не видел никаких нарушений. Согласен с коллегами, что выборы были открытые и справедливые».

Любопытно также, что депутат шведского парламента Павел Гамов от ультраправой партии «Шведские демократы» наблюдал за выборами в Подмосковье вместе с коммунистом из Европейского парламента Яромиром Кохличеком (Jaromír Kohlíček) из Чехии. Как заявил 19 сентября лидер фракции «Демократы Швеции» в парламенте страны Матиасс Карлссон, уже три недели Павел Гамов официально находится на больничном. Но сам Гамов сообщил, что в Россию он поехал по приглашению организации, как ему казалось, критично настроенной к режиму. Поездка не была согласована с партией «Шведские демократы». Два других парламентария — Андрес Йеман и Кент Хардстедт, лидер шведских международных наблюдателей за выборами от ОБСЕ, — подвергли Гамова критике за то, что принимающая организация вызывает сомнения, и обвинили его в приданию легитимности выборам в России своим присутствием.

Нельзя исключать, что взаимодействие «гастролеров» с Кремлем не ограничивается только наблюдением. Так, например, один из таких «наблюдателей» Матеуш Пискорски, приезжавший на выборы президента России в 2012 г., , а затем в 2014 году заявивший о состоявшемся референдуме в Крыму (причем еще до окончания подсчета голосов), с мая 2016 года находится под арестом как подозреваемый в шпионаже в пользу России.

Любопытно, что второй наблюдатель от Польши на президентских выборах в России 2012 года — Бартоша Ковнацки (замминистра обороны Польши) — подозревался в сотрудничестве с прокремлевскими организациями.

Невидимые наблюдатели НОМ

Официально иностранцы приехали в Россию по приглашению Ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) — структуры, созданной непосредственно перед выборами без регистрации. Вся их активность де-факто планировалась и освещалась на государственном уровне: основные сообщения транслировали государственные информационные агентства. Наиболее «медийные» «иностранные эксперты» давали комментарии федеральным телекомпаниям вроде Первого канала, ВГТРК и НТВ, а также крупнейшим печатным и сетевым изданиям, далее их ретранслировали региональные и нишевые СМИ. Обычно комментарии международных наблюдателей давались в конце материалов и рефреном повторяли три основных тезиса: «выборы прошли без нарушений», «выборы в России и на Западе проходят одинаково», «особенность выборов — применение новейших цифровых технологий подсчета и обработки голосов». Еще одна особенность — использование зарубежных гостей в наиболее важных с политической точки зрения регионах. Так, ключевыми стали регионы, где выдвигались в губернаторы непосредственные ставленники Владимира Путина —например в Ярославской и Калининградской области, и Крым, имеющий, по словам Тьерри Мариани, «символическое» значение.

6 сентября Национальный общественный мониторинг заявил, что организация отправит наблюдателей на 20 тыс. участков. Вместе с этим приложение, которое было разработано и должно было помогать этим наблюдателям, по статистике Play Маркет на второй день после дня голосования установило от 50 до 100 человек.

Приложение для НОМ было разработано компанией ООО «Технологии Репликации» (директор и собственник — Е. Л. Ширковцова). Согласно портфолио на сайте организации, ранее она разрабатывала информационную систему «База данных участков голосования» для партии «Единая Россия», выполняла для ЦИК России разработку интерфейса представления данных ГАС «Выборы», модернизацию системы видеотрансляции портала ЦИК России, модификацию подсистемы обучения кадров и подсистемы документооборота ГАС «Выборы», разработку специального программного обеспечения задачи АКРИКО ГАС «Выборы». При этом выглядит странно, что отраженные в портфолио ООО «Технологии Репликации» работы, выполненные для ГАС «Выборы», не проходили конкурс через систему государственных закупок.

Протоколы избирательных комиссий, которые собирал через приложение и публиковал на своей карте НОМ, в основном представлены так называемыми ГОНГО (государством организованные негосударственные организации): «За чистые выборы» и «Россия выбирает». Общее количество всего — 478 протоколов, чем занимались остальные 19,5 тысяч мифических наблюдателей НОМ — неясно.

На «Карте сообщений» НОМ при заявленном наблюдении на 20 тысячах избирательных участков — 160 сообщений (для примера, на «Карте нарушений» движения «Голос» — более 1700 сообщений). В Москве, где проводилось более сотни избирательных кампаний, у НОМ 7 сообщений, два из которых — цитирование издания «Коммерсантъ». Отметим также, что почти половина всех сообщений скопирована с «Карты нарушений» движения «Голос» (72 сообщения из 160). Среди собственных сообщений НОМ есть как очень простые — «Все хорошо» (УИК № 200, Республика Алтай) или «ропордло» (Забайкальский край) — так и тревожно туманные: «Урны для голосования в поле зрения их видимости, что увеличивает риск фальсификации взброса» (Кемеровская область, орфография и пунктуация сохранены). Судя по всему, именно НОМ готовят в качестве «правильной» организации для наблюдения за президентскими выборами. В качестве иностранных наблюдателей также следует ожидать тот же список вышеуказанных гастролеров, разве что вместо герцога Д’Артаньяна в качестве фронтмена на этот раз может прибыть какой-то другой аристократ. Например, барон фон Мюнхгаузен.