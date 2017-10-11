«В Амстердаме видишь, что налоги идут на твою комфортную жизнь» 4 11.10.2017, 11:41

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Студентка кинематографии поделилась впечатлением о жизни в Нидерландах.

Мария Пономарева приехала в Амстердам, чтобы продолжить образование в сфере кино – она живет тут уже три года. Для 34travel она рассказала о жизни в городе, об основных тратах, особенностях местной городской культуры и о велосипеде как об идеальном инструменте тайм-менеджмента:

- В Амстердаме я оказалась, потому что искала магистерский курс в кино, где языком преподавания был бы английский. Учить другой язык мне не хотелось, поэтому киношколы Польши, Германии и Франции отпали сразу, а улетать на другой конец мира в Сиднейскую или Пекинскую киношколы тоже не было вариантом. Британское образование было не по карману, а киноиндустрия в США никогда меня не привлекала. Так что оставались международные программы киношкол Европы.

Основным вариантом был Амстердам с сильной 2-х годичной программой Master of Film. Программа Erasmus в кино была тогда только одна, сейчас их три – так что если бы поступала сейчас, может и не в Амстердам бы улетела, а в Дублин, Лиссабон или Брюссель. Но я рада, что поступила сразу в Амстердам тогда. Программа оказалась именно тем, что мне нужно, а такой expat-friendly город – абсолютно комфортным для того, чтобы быть сосредоточенной на учебе, а не бытовых или коммуникационных вопросах.

Я живу в Амстердаме ровно 3 года – с августа 2014 года. Я кинорежиссер и сценаристка: пишу и снимаю кино, продюсирую видео, езжу на кинофестивали, хожу в музеи, пишу статьи. Вообще, я до сих пор тайком считаю, что живу на два города – я из Киева, и там я иногда читаю лекции, модерирую кинопоказы и снимаю кино.

О городской велокультуре

В Амстердаме я езжу на велосипеде каждый день. Это не просто отличный быстрый вид транспорта со всей безопасной инфраструктурой для передвижения, это идеальный инструмент для тайм-менеджмента: пробок не бывает, расстояния в городе в среднем можно преодолеть меньше чем за полчаса и их легко просчитать независимо от времени суток, потому что велосипедных пробок не бывает.

Да, в 9 утра и 6 вечера можно попасть в плотный поток, а в дни сбора мусора узкую улицу может перегородить грузовик. Но поток движется быстро, а грузовик можно легко объехать – втиснуться на велосипеде легче, чем на скутере или автомобиле. Еще в любое время суток могут развести малые мосты через каналы, и в таком случае придется подождать пока все баржи пройдут, а движение восстановится.

Зато, когда ты на своем велосипеде, про типичные виды стрессов а-ля давка в метро, опоздавший автобус или странная музыка в маршрутке можно забыть. Нужно только следить, чтобы шины были накачаны и тормоза не барахлили, а в остальном – выехала вовремя, значит, приехала вовремя. Никаких опозданий.

Зимой я, правда, изредка ругаю голландскую погоду, которая моментально смывает с меня и так минимальный макияж и не дает доехать до работы. Вы пробовали ездить на велотренажере под душем? Добавьте еще воображаемый мощный вентилятор в лицо – так вы сможете представить, как весело ездить на велосипеде в ветреные зимние месяцы.

Но это не останавливает местных, так что не останавливает и меня. Тут приходят на помощь соседи-датчане с их выражением «нет неправильной погоды, есть неправильная одежда». Хороший качественный дождевик, шарф на шее круглый год и невероятная способность радоваться солнечным дням без осадков – мои лучшие друзья.

Зато моя отдельная боль, появившаяся с тем, что я здесь местная – это езда на велосипеде в центре. Во всех остальных районах – это счастье. Но, к примеру, недавно у меня стал барахлить звоночек, и пока я не купила новый – я проклинала каждую минуту своего пути в районе площади Дам. Да даже и со звонком – у людей не срабатывает понимание, что они участники дорожного движения, а не просто зеваки, и их движения могут повлиять на их и еще чью-то безопасность. Самая страшная с точки зрения велосипедиста история – это вышедший пофотографироваться прямо на велосипедную дорожку турист. Да, я знаю, что тротуары не всегда широкие, но вы же не выходите погулять на автобан, правда? И пока какой-то оболтус решил просто потупить, я еду на работу в потоке, иногда разделяя дорогу с машинами, скутерами, такси, мусоровозами и прочими опасными транспортными средствами, уменьшение дистанции с которыми и резкое сбрасывание скорости вообще не входит в мои интересы. Это очень наболевший вопрос. Поэтому хоть я и стараюсь изменять маршрут и не ездить по самым узким и популярным у туристов улицам, но приток туристов только растет, их невнимательность никуда не девается, а моих нервов и крепких выражений иногда не хватает.

Ну и конечно, велосипеды из проката. Это боль номер 2. От велосипедов, взятых в больших точках проката (их рамы окрашены в узнаваемые местными цвета) я лично шарахаюсь подальше – от людей на них можно ожидать чего угодно, кроме безопасного поведения на велодорожке. Если тебе однажды взбредет в голову взять велик в Амстердаме, помни, что это не развлечение, это серьезный городской способ передвижения. Даже в Вонделпарке дорожки – часть напряженного потока. Так что если уж берешь, применяй знания из ПДД: не нужно ехать орущей толпой по правой части ряда, не сигналь без повода, показывай повороты. Если решишь просто покататься – поезжай в тихие районы. В Oosterpark/Javaplein, Oud-West, Westerpark, Spaarndammerburt и посмотришь на неочевидные городские пейзажи, и ни на кого не наедешь.

О жизни в городе

У меня изменилось очень сильно отношение к транспорту, общественному порядку, стоимости вещей и рабочих часов. Когда ты турист, ты жалуешься на «этих вездесущих велосипедистов», ноешь, что все такое дорогое, стараешься купить тюльпаны в январе, абсолютно не учитывая сезон. То есть видишь поверхность. В глубине – практичность нидерландцев, желание быть точными и заботиться об обществе, а не об узком круге близких и разделяющих интерес.

Когда начинаешь жить в Амстердаме, платишь здесь налоги, знаешь, где ближайший полицейский участок (не потому что был прецедент, а потому что это наглядная информация, как и все нужные сервисы города) – тогда понимаешь, что да, дорого, но зато очевидно, на что налоги идут, очевидно, что местное сообщество и муниципалитет слушают друг друга, что культура дорога, но для местных жителей доступна. Поэтому город остается комфортным для его жителей независимо от района. И это моя большая радость, потому что последовательности и устойчивости в городском пространстве достичь не просто.

Я очень люблю Амстердам за развитость районов вне центра. Никому из местных в здравом уме не придет идея пойти потусить в Квартал Красных фонарей или на Leidseplein, как никому из киевлян – на Крещатик. Поэтому очень здорово, что в Амстере местные жители «тусят на районе» и количество заведений, баров, кофеен 3 волны, библиотек, парков там не уступает центральным, а иногда даже привлекает намного больше. Я жила в разных районах Амстердама: Oost – Javaplein, Center – Joordan, West – Bos en Lommer, West – Spaarndammerburt, Oud-Zuid, а сейчас Amstelstation. И в каждом из них у меня было любимое кафе, местный бар и парк. Мне кажется, что для такого компактного, и, тем не менее, очень развитого передового города Европы, это очень классно.

О том, как меняется город

Я замечаю, что происходит много реставрационных работ, но они проходят очень быстро и всегда в регулярном режиме. Жители районов осведомлены о них, строительные работы направлены на эффективность и поддержание, а не на затягивание процесса. Здесь действительно критична формула «время – деньги», потому что строитель получает достойную заработную плату. Часто практикуется перестройка внутренней части домов, при которой внешняя коробка и фасад сохраняются. Это круто, потому что облик города не меняется, а вот качество внутренних коммуникаций улучшается.

Заметно и то, что в городе уже на протяжении нескольких лет строится новая ветка метро. Я иногда езжу в гости к друзьям, которые живут в районе Amsterdam Noord и здорово замечать, что наконец-то стали появляться новые станции, так что не только паром и автобусы будут объединять эту немного отдельную часть города с остальными.

Об основных расходах

В Амстердаме дорогая недвижимость. Не просто дорогая, а очень дорогая. Поэтому я стараюсь не сравнивать с городами типа Берлина, а просто принимать такие расценки как данность. Город низкоэтажный, очень много комнат и квартир нидерландцы не готовы делить с людьми, которые не знают их языка. Цены будут только расти в связи с Брекзитом и тенденцией релокации многих международных компаний из Лондона в Амстердам или Франкфурт.

На аренду жилья уходит ежемесячно большая часть моего заработка, как и на обязательную страховку, которая тоже стоит немало, т.к. я работаю полный рабочий день. Студенческая страховка дешевле, но ее нужно останавливать по окончании учебы и за этим очень тщательно следят. Находиться без страховки в Нидерландах – нелегально.

Амстердам в принципе кусается ценами в публичных местах, но если знать о студенческих ценах в оперу по рассылке Studenten Alert или использовать карту-абонемент Cineville для походов в кино во все несетевые кинотеатры в городе, то можно обеспечить себе достойную культурную программу.

О трудностях для новых жителей города

Главное, с чем сталкивается каждый новый житель города – это культурный шок. Если жить даже чуть больше месяца в городе, проводить время активно, интересоваться происходящим и не находиться все время в экспатском вакууме, то можно довольно быстро понять, что нидерландцы – люди своеобразного менталитета и культуры. Они достаточно прямолинейны. Общественные правила для них составляют большую ценность, поэтому они любят делать нарушителям замечания, поучать и воспитывать без всякого пиетета. Недавно я на велосипеде объезжала ремонт дороги, и мне пришлось заехать на тротуар на 50 метров. Я моментально была остановлена каким-то дядечкой, который преградил мне дорогу и прочитал нотацию о том, как я плохо себя повела. С другой стороны, тот факт, что все блюдут правила, дисциплинирует и заставляет осознанно уважать публичное пространство.

Нидерландцы в среднем не очень гостеприимны, так что мне как человеку с большой любовью ходить в гости, угощать и угощаться, пришлось понять, что хлебосольность и любознательность – не их конек. Они большие индивидуалисты, и их личное пространство – важная ценность. Не стоит ожидать того, что после пары встреч кто-то будет называть тебя «братюней». Однажды я пошла на концерт, а потом в бар одна. Что ж, я не из робкого десятка, да и одета была не в скафандр, но ушла, как и пришла, я одна. Нидерландцы просто в целом не очень интересуются новыми людьми вне их устоявшихся еще с учебы компаний. Да и вообще, из Украины ты, из Чили или из Малайзии – ты «этот экспат», а не «классный интересный иностранец», как тебя могли бы воспринять дома.

В быту человек из Восточной Европы столкнется с отсутствием центрального отопления в домах и высокой ценой на него. Однажды я жила 2 зимних месяца в самом центре в квартире с нидерландками. Когда я въехала и начала регулировать температуру в квартире как мне комфортно, они строго запретили мне увеличивать температуру на термостате, потому что иначе мы бы не рассчитались по счетам. А еще они очень искренне удивились, что мне не нравится температура +18 в помещении и ежедневный сон в шерстяных носках и с грелкой. Я удивилась в ответ и поняла, что эти 2 месяца сожительства не пройдут у нас легко.

С другой стороны, Амстердам не отличается невероятной бумажной волокитой по сравнению с другими европейскими городами, например, тем же соседним Брюсселем. Бюрократия минимизирована наличием онлайн-сервисов и digital ID. Зарегистрироваться по месту жительства можно как лично, так и онлайн, а в муниципалитете, банках и госструктурах все прекрасно говорят по-английски.

Другая отличительная черта города для меня – ощущение безопасности на улице в любое время суток в любом состоянии. В Амстердаме нет так называемых «неблагополучных районов», на улицах после 9 царит тишина, в центре достаточно полиции и патрулей для обеспечения порядка. Это определенно добавляет комфорта и моей уверенности в том, что мне можно не оглядываться в 3 часа ночи по дороге домой через каждые 100 метров на всякий случай.

В Амстердаме много городских микропалисадников прямо у домов: кустов роз, гортензий и прочих прекрасных вьющихся пышных растений. Земли мало – не больше полуметра от тротуара, а стремления к прекрасному – много. Цветут эти чудесные разные растения попеременно весь год, так что город даже в самую неприятную погоду радует цветами у домов в большинстве районов. Пару недель назад в районе Oud-Zuid в одном из таких палисадников под окном городской виллы с шикарным фасадом XIX века я увидела маленькую тыкву, вьющую свои стебли по зданию, и подсолнух у входа. И все это в 5 минутах от музея Ван Гога.

О путешествиях выходного дня

Мои недавним открытием была поездка в Антверпен. 3 часа в дороге и бельгийское пиво, устрицы перед зданием Городского театра и магазин Uniqlo у твоих ног. В Бельгию хорошо ездить на выходные. Мой второй фаворит – Гент. Чуть дальше Антверпена, но если совместить, то получится здорово.

Можно уехать на уикенд на остров Texel – посмотреть на загончики с овечками, съездить к маяку на север острова и погулять по дюнам. Отличная идея, если нужно изолировать себя от городского шума.

Нидерланды в принципе готовы предоставить полно вариантов поездки на день в любом направлении: Лейден, Гаага с пляжем Схевенинген или Утрехт. Мой личный выбор внутри страны – это Дордрехт и Маастрихт. Уютные, не переполненные туристами, красивые аутентичные города с очень приличными городскими музеями и соборами. Да и прямые поезда и в тот, и в другой ходят раз в полчаса прямо из Амстердама.

А родителей, которые приедут навестить, лучше везти на остров Маркен возле Волендама. Это самая настоящая рыбная деревня, которая находится на изолированном клочке земли во внутреннем море. Ничего сверхъестественного от этого места ожидать не стоит, но свежая селедка с огурчиком и красивые деревянные башмаки кломпы там точно найдутся. А что еще нужно в Нидерландах?