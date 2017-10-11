Крик души могилевчанки, у которой забрали сына за «коммуналку» 14 11.10.2017, 12:24

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Вернуть ребенка домой женщина сможет, когда выплатит все долги.

- Еще в июне 2017 десятилетнего ребенка признали находящимся в социально опасном положении. Потому что он жил в семье с наличием стрессовых факторов: безработица мамы, финансовые проблемы, задолженность за коммунальные платежи, - рассказала kp.by заместитель начальника отдела образования администрации Октябрьского района Могилева Эмилия Поляк.

С января прошлого года 47-летняя могилевчанка нигде не работала – с должности главного бухгалтера ее уволили. Семья жила за счет того, что женщина продавала ценные вещи, бытовую технику из дома.

- Ей предлагали трудоустроиться, встать на учет в центр занятости и хоть частично погасить задолженность, но она категорически отказывалась, - говорит заместитель начальника отдела образования.

Женщина, у которой забрали ребенка, не пьет, не состоит на учете. У нее есть две квартиры – в одной она жила с сыном, а вторая досталась в наследство от родителей. По словам собеседницы, в квартире у могилевчанки чисто и аккуратно.

- В сентябре, когда комиссия из школы пришла к ней домой, за долги уже был отключен свет и газ. Задолженность в той квартире, где она жила, составляла 656 рублей основного долга и 326 рублей – пеня. Из продуктов питания в квартире был стаканчик бульона и какой-то салат в баночке. Когда у мамы спросили, как она обеспечивает горячее питание ребенку, она сказала, что ездит во вторую квартиру, где отключен только свет, там готовит еду и привозит, - рассказывает Эмилия Поляк.

Специалист отмечает, что ребенок учится в школе во вторую смену - вечером он не может делать уроки, потому что в квартире нет света.

- Учитывая тяжелое материальное положение женщины, ей было предложено написать заявление, чтобы ребенка поместили в приют на месяц-два – в это время она могла бы трудоустроиться и начать выплачивать долги. За приют ей не нужно ничего платить, можно навещать ребенка. Но мама сказала категорическое «нет».

Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение признать ребенка нуждающимся в защите и поместить его в детский социальный приют.

- Есть информация, что она оплатила какую-то задолженность во второй квартире, но у нас, в администрации, официальных документов о том, что она что-то заплатила, нет.

Ребенка поместили в приют 20 сентября. Для того, чтобы вернуть сына, женщине нужно полностью выплатить долг и подтвердить, что у нее есть деньги на содержание сына.

- Пока вопроса о возврате ребенка стоять не может. Женщине надо хотя бы получить первую заработную плату, чтобы забрать ребенка и иметь средства на то, чтобы его кормить. Если все будет хорошо, эти условия она выполнит – ребенка ей вернут.

«У меня катастрофа в душе»

- Мы с ребенком живем вдвоем. С роддома мы с ним одни. Расставались только на время детского сада, школы. У сына все есть: и ролики, и велосипед, и футбольный мяч, и игрушки, - сбивчиво, обрывочными предложениями рассказывает Инесса. Голос женщины дрожит, слышны слезы.

- Я потеряла родственников – а вокруг все решили, что я стала олигархом с двумя квартирами. В той, трехкомнатной квартире, которая осталась от родственников, никто не зарегистрирован , поэтому квартплата – рублей 200 в месяц. Сколько должна заработать мать, одна воспитывающая ребенка, чтобы все это оплатить? В квартире нужно кого-то зарегистрировать. А если нет никого? Ребенка нельзя до 14 лет.

- Вы не пробовали сдавать квартиру?

- Это должен быть состоятельный человек, чтобы платить 200 рублей только квартплаты. Я не могу сказать, что у меня там супер евроремонты. Кроме того, там был случай затопления.

- Как вы собирались оплачивать задолженность?

- Я выхода не видела. На какую бы работу я ни устроилась, у меня бы все равно не хватило денег, чтобы оплатить эти коммунальные, и еще достойно жить с ребенком. Родителей у меня нет, отца у ребенка нет, алиментов нет, льгот матери-одиночке нет, я их не прошу. Но я все-таки думала, что со стороны коммунального хозяйства можно пойти на уступки. Но я к ним не предъявляла к ним подобных требований.

- Почему вы ушли с работы?

- Я работала главным бухгалтером на том предприятии, на котором людям работы не было. Психологически было невозможно. Люди приходят, понимают, что это бухгалтерия, а я им денег дать не могу. Я просила для решения личных вопросов отпуск, но руководитель сказал, что не хочет меня отпускать в отпуск – он имеет на это полное право. И в августе я перестала ходить на работу. Признаю свою вину. После нового года надо было собраться и пойти на работу. С января по апрель – непростительный период, который я просидела дома. А потом уже стали все отключать.

- За что вы жили, когда перестали ходить на работу?

- У меня были золотые украшения. В основном их я сдавала. Без работы я была где-то около года.

- В квартире, где вы с сыном жили, отключили свет и газ. Как вы готовили еду?

- Первое отключение было в апреле. Иногда ходила готовить во вторую квартиру и приносила домой. На выходные с сыном были в той квартире.

Я устроилась на работу. Долг оплачен, осталось только пеню оплатить. Да, это крупная сумма - мне ее одолжили. Что касается моего к этому отношения, я бы лучше потеряла много чего материального, но была бы рядом с сыном. Мне от этого очень плохо, у меня катастрофа в душе, но я стараюсь, чтобы у ребенка не было негатива. Мне говорят, что он уже там освоился, не чувствует себя зажато.