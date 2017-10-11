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Цукерберг «побывал» в Пуэрто-Рико с помощью виртуальной реальности

  • 11.10.2017, 12:28

Аватар владельца «Фейсбука» участвует в благотворительном проекте Красного креста.

Facebook сотрудничает с Красным крестом по предотвращению последствий урагана, который обрушился на Пуэрто-Рико.

Основатель и CEO компании Марк Цукерберг рассказал о совместных успехах в виртуальном выступлении, сообщает TechCrunch (перевод – dev.by).

Роль Facebook в гуманитарной операции на острове заключается в предоставлении технологий для поиска областей, в которые необходима поставка гуманитарной помощи.

«Мы используем искусственный интеллект для создания «карт населения», чтобы с помощью спутниковых снимков определять зоны проживания людей, их плотность и состояние инфраструктуры», — поясняет Марк Цукерберг.

Неоднозначность ситуации заключается в том, что пояснения по поводу помощи Пуэрто-Рико давал «мультяшный» аватар Цукерберга, а происходило это в VR-приложении Spaces. TechCrunch отмечает, что рекламирование технологии на фоне терпящего бедствие региона нельзя назвать уместным, даже несмотря на приближающуюся конференцию Oculus Connect 4.

Тем не менее, стоит упомянуть, что Facebook выделила $1,5 млн на гуманитарную помощь и направила группу специалистов, которые должны помочь с восстановлением сетевых коммуникаций на острове.


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