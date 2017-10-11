Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» 5 Константин Скуратович

11.10.2017, 12:34

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Константин Скуратович

Никто не облагал налогами безработных сограждан мафиози, для которых он открыл сеть бесплатных столовых.

Самовывоз рабочей силы, в отличие от вывоза товаров, приобрел особо важное значение.

Многое, что имеет место в современной Беларуси уникально. Но больше всего удивляет уникальное отношение к вещам обычным, которые существуют во многих странах мира.

Ликвидация гарантий

Например, в Беларуси, кажется, нигде больше, день Октябрьской революции отмечается как государственный праздник. Лукашенко поздравляет граждан с этим эпохальным событием, ныне особенно актуальным, поскольку революции исполнится 100 лет. Ждали народы коммунизма, дождались. И те, кто дожил, могут наблюдать, как власть, сохранившая на местном и областном уровне номинально советские структуры, завершает ликвидацию социальных гарантий народу, некогда обещанной Великой революцией.

Какими бы ни были эти гарантии, по их поводу можно спорить, но главное что обещалось, уверенность каждого в лучшем, по крайней мере, предсказуемом будущем, ценилось всеми. Власти суверенной Беларуси заявили о верности лучшему, достигнутому прежде, обязались поддерживать в эту уверенность.

Что на самом деле произошло?

С чего началось? Для ответа можно перефразировать третий признак Ленина об империализме, согласно которому «вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение». Белорусская модель не ориентировалась на вывоз капитала, но приоритетным для себя считала экспорт товаров. Но преуспеть в производстве конкурентоспособной продукции на внешних рынках она не смогла. Поэтому признак белорусской модели можно сформулировать так — вывоз рабочей силы, в отличие от вывоза товаров, приобрел особо важное значение. В первую очередь, для собственников рабочей силы, поэтому уместно говорить о ее «самовывозе».

Броуновское движение

Пик самовывоза (рабочей силы, труда) пришелся на середину нулевых годов, когда Россия довольно успешно решала задачу удвоения ВВП, для чего потребовала достаточно квалифицированные кадры, которые имелись в Беларуси, причем, хорошо мотивированные российскими заработками.

Так обычно бывает, когда граждане получают возможность поехать за рубеж и найти там более выгодную работу. Международная трудовая миграция может носить постоянный характер, может быть временной (по контрактам, ограниченным во времени), сезонной. Она регулируется международным правом и законодательствами государств, которые принимают мигрантов.

Что даровано народу?

У крушения прежней коммунистической системы было множество причин. Главной, например, называют неэффективность экономики. Но немалую роль сыграла социальная несправедливость, культивируемая на основе экономической уравниловки. Когда чиновничество фактически приватизировало (хотя в то время такого термина не существовало) систему распределения декларированных как общие социальных благ, и обеспечило себя пожизненную номеклатурную ренту, общество потребовало отмены льгот. Вопрос о лишении «льготников» вырос из этого автоматически. И был решен не в их пользу.

Но получилось, что природа власти не изменилось, поскольку она досталось тем, кто больше всего хотел стать льготником. Поначалу, скромно восстанавливались номенклатурные привилегии. Прежде в основном неформальные, они приобретали статус закона, проистекающие из должности привилегии дополнялись чиновничьей рентой, выплачиваемой за лояльность к руководству.

А что даровано народу? На пальцах одной руки можно пересчитать эти державные долги. Большинство из них уже возвращено дарителю. До последнего не подвергалось сомнению права гражданина на свободный труд, исключающий применения к нему государственного принуждения. Как говорится, среди нас больше нет ни господ, ни рабов, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, есть граждане, выбирающие для себя любое занятие, которое не препятствует закону, не обязанные к отчету о способе получения хлеба насущного, если он не нарушает закон.

Так должно быть, если соблюдать Конституцию. Но у нас все повторяется — здоровые вновь завидуют больным, сильные гнетут слабых, богатые хотят догола раздеть бедняков. От этого, как утверждают социологи, не менее половины белорусов рассматривает для себя возможность покинуть эту благословленную страну. Меньшая часть навсегда, большинство — хоть однажды съездить удачно на заработки. Кому заплатить ипотеку, кому на новые налоги и ЖКХ.

Самовывоз рабочей силы в Беларуси приобрел очень важное значение…

Константин Скуратович, «Белрынок»