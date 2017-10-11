Максим Володько: Радует, что болельщики хотят нам верить 1 11.10.2017, 12:52

Футболист сборной Беларуси прокомментировал итоги матча со сборной Франции.

Защитник сборной Беларуси Максим Володько прокомментировал поражение от Франции (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018, пишет сайт «Трибуна»:

«Результат относительно неплохой. Хотя, конечно, проиграли – то есть итог автоматически плохой. Но учитывая уровень сборной Франции, результат более-менее неплохой. Во втором тайме хозяева отдали инициативу. Возможно, они хотели просто сохранить победный счет. Но мы лучше действовали в атаке, владели мячом. Даже сравнять могли в концовке.

Гризманн? Естественно, было непросто играть против него. Не просто же так он номинируется на «Золотой мяч». Мбаппе, Команн – со всеми тяжело играть. Уровень, конечно, чувствуется. Было непросто.

– Болельщики отмечают, что всем хочется верить в такую сборную как против Голландии и Франции. Поддержишь?

– То, что им хочется верить, уже как минимум радует, потому что до этого... Вот, кстати, Гризманн идет. Спросите, каково против меня играть :). В общем, приятно. Надеюсь, что следующий отборочный цикл начнем с игрой такого качества, как в матчах с Голландией и Францией. Только, надеюсь, результат придет в игре с более слабыми командами и грандами тоже», – сказал Володько в эфире АБФФ-ТВ.