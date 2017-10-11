Рабочий СУ-25: Я призываю всю Беларусь – вставайте, протестуйте! 11.10.2017, 13:14

21 октября встретимся на Октябрьской площади Минска в 14.00.

В редакцию сайта Сharter97.org написал работник СУ-25 «Минскпромстрой», который раньше обращался в связи с невыплатами зарплат и командировочных расходов после поездки в город Тулу (Российская Федерация). Тогда благодаря оперативной реакции Сharter97.org рабочим вернули деньги.

Сегодня рабочий СУ-25 вновь написал в редакцию письмо, в котором призвал сограждан выйти 21 октября выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0 в Минске:

«Я хочу справедливости которой в Беларуси нет. И этим видео призываю всю Беларусь - вставайте! Протестуйте! Добивайтесь справедливости! Присоединяйтесь к Белорусскому Национальному Конгрессу! Жыве Беларусь! 21 октября встретимся на Октябрьской площади Минска в 14.00».

Рабочий также рассказал, что несправедливости в СУ-25 продолжаются:

«В Туле командировочные за август 2017 года выплатили, а в Петрикове нет, хотя там также строят калийный завод. При том, что командировочные расходы переводятся перед выездом на работу. Уже должны были оплатить сентябрь. Но ничего и никого не волнует. Даже не волнует чем и как люди там живут».