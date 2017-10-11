Эксперт: Нарушения на БелАЭС могут серьезно повысить ее опасность 11.10.2017, 13:20

Чем могут обернуться ЧП на строительстве Островецкой АЭС.

В связи с публикацией «Что скрывается за стенами «образцовой» стройки БелАЭС» «Салідарнасць» собрала мнения различных персон о ходе строительства первой белорусской атомной электростанции:

Георгий Лепин, физик, доктор технических наук, профессор:

– Строительство атомной станции – очень отвественная вещь. Все должно строиться строго по чертежам, никаких отклонений быть не должно. Если такие нарушения вдруг где-то допускаются, то со временем эта халтура вылезет. В Чернобыле вроде бы были мелкие ошибки и промахи, но в конце концов это обернулось бедой.

Андрей Ожаровский, инженер-физик, участник Белорусской антиядерной кампании (Москва):

– Это не первая информация о проблемах при строительстве Росатомом АЭС на территории Беларуси. К сожалению, и при сооружении АЭС в России также отмечены вопиющие случаи нарушения технологии строительства. Например, 17 июля 2011 года произошло обрушение 1200 тонн металлоконструкций на строительстве защитной оболочки реакторного здания первого энергоблока Второй Ленинградской АЭС.

Были сообщения о махинациях с качеством бетона, о несоблюдении технологии бетонирования.

Конечно, если кривые стены будут у административного корпуса или у столовой АЭС – это не такая большая проблема. Но вот если они будут у реакторного и турбинного зданий, то такие нарушения могут серьезно повысить опасность сооружаемой АЭС.