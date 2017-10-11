Нападающий сборной Франции: Белорусы неплохо действовали 11.10.2017, 13:42

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Оливье Жиру поделился впечатлениями от футбольного матча отбора ЧМ-2018 с белорусами.

- Было нелегко: белорусы неплохо действовали и представляли опасность до самого конца, так что нам пришлось держаться вместе. Сейчас мы все испытываем облегчение, так как завершили квалификацию прямым выходом из группы. Теперь нам стоит поработать над слаженностью командных действий, притиркой, автоматизацией работы в связках, - рассказал Оливье Жиру lequipe.fr (перевод - «Прессбол»).

Напомним, вчера сборная Беларуси на выезде проиграла команде Франции в матче квалификации чемпионата мира-2018 со счетом — 1:2.