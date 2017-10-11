Илья Яшин: Россиянам надоели 17 лет путинского застоя 5 11.10.2017, 13:46

2,329

Илья Яшин

Обществе назрела потребность перемен, а путинский застой мешает стране двигаться вперед.

Участник форума Немцова в Берлине, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин в интервью DW - о политике будущего, об акциях в поддержку Навального и перспективе отношений РФ и ЕС.

По мнению Яшина, в обществе назрела потребность перемен, а путинский застой мешает стране двигаться вперед и развивать нормальные отношения с Евросоюзом.

- Вы были одним из 200 кандидатов от оппозиции, победивших на муниципальных выборах в Москве, а затем стали главой совета Красносельского района столицы. Как чувствуете себя в этой роли?

- Вполне комфортно, потому что не вступал в сговор с властями, меня не назначили депутатом по представлению кремлевской администрации. Я получил свои полномочия от избирателей в ходе конкурентной борьбы и теперь пытаюсь реализовать идеи, которые я и мои товарищи накапливали годами. Это то, чего добивается любой политик.

- Что вы собираетесь делать иначе, чем предыдущая власть?

- Мы начали с отказа от привилегий, потому что с удивлением обнаружили, что даже на муниципальном уровне при крошечных бюджетах депутаты "Единой России" умудрились выписать себе привилегии.

Например, предыдущий глава округа, которого я сменил, находил возможность оплачивать себе служебный транспорт с личным водителем. У каждого депутата был бесплатный проездной на общественный транспорт. Мы отказались от этих излишеств и призвали к этому коллег из других муниципалитетов.

Теперь перед нами стоит задача сформировать новый бюджет, и мы сделаем его принципиально отличным от тех, которые принимала "Единая Россия". Пока дискуссии по бюджету только начались. Могу сказать только то, что мы планируем направить его на защиту интересов наших избирателей. Деньги будут тратиться на то, чтобы облегчать людям жизнь - на социальные проекты, а не на самих себя, как это делали наши предшественники.

Раньше принятие бюджета контролировали единороссы и принимали его таким, как им хотелось. Мы же находимся под пристальным вниманием общественности, прессы и "Единой России", которая стала оппозицией, и потому заинтересованы в том, чтобы показать, в чем собственно отличие демократов и как надо работать.

- На форуме Немцова, среди прочего, обсуждается политика будущего России. Какой она должна быть, по-вашему?

- В центре политики будущего должен быть человек, а не абстрактное государство и абстрактные национальные интересы. Человек, его социальная защищенность, его права и их реализация. На этих принципах мы планируем основывать нашу работу.

- Но это слишком общая формулировка.

- Абсолютно нет. Например, раньше деньги тратились, чтобы бесплатно возить чиновников, а мы сейчас обсуждаем идею социального такси, чтобы помочь нуждающимся и инвалидам. Я говорю о гуманизме. В этом нет ничего абстрактного, это абсолютно конкретная идея.

- 7 октября в России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Одни считают успешной мобилизацию людей, когда лидер арестован, другие - что протесты были немногочисленными. Как вы оцениваете то, что делает в российской политике Навальный, и ситуацию вокруг протестных выступлений?

- Я вижу, что в российском обществе есть запрос на перемены. Это проявляется в разных сферах - и в уличных акциях, и в результатах выборов в Москве, где на некоторых округах победили кандидаты от оппозиции. Люди хотят перемен, хотя, возможно, пока не способны четко сформулировать, что именно они хотят менять.

Этот путинский застой, в котором мы живем уже 17 лет, явно начинает надоедать огромному количеству россиян. В первую очередь, новому поколению, тем, кто вступает в жизнь. Да и людям постарше тоже надоели одни и те же физиономии и на телевидении, и в Кремле. Когда их давно протухшая риторика звучит годами, возникает объективное желание перемен.

А то, что делает Навальный - это, действительно, большая история. Он раскачал молодежь, показал пример гражданского мужества и то, что можно делать публичную политику, ориентируясь на собственное чувство того, что правильно и справедливо. И это дает определенный результат.

- Каким вы видите развитие отношений России и ЕС, что сделать, чтобы вывести их из состояния заморозки?

- Я считаю, что Россия - это историческая и культурная часть Европы. Мы живем также в едином экономическом пространстве с ЕС и заинтересованы друг в друге. Но для того, чтобы нормализовать отношения, России надо отказаться от имперской политики, научиться уважать своих соседей, избавиться от идеи, что кусок земли у соседей, который нам нравится, можно просто положить себе в карман.

Нужно прекратить экономический шантаж ради получения политической выгоды, соблюдать собственную конституцию и международные обязательства, которые мы на себя берем. Надо строить отношения таким образом, чтобы нас не боялись, а уважали и доверяли. Вот тогда гармоничные отношения будут восстановлены, и это будет выгодно и России и Европейскому Союзу.

- Как форум Немцова может приблизить Россию к этой цели?

- Это одна из немногих площадок для диалога между политиками, философами, представителями гражданского общества из России, Германии и других европейских стран. Такие встречи очень важны, потому что в последние годы площадки в основном ликвидируются, а здесь обратный процесс - она была создана и завоевала авторитет. Причем не по инициативе органов власти, а по инициативе граждан. Здесь идут очень интересные содержательные дискуссии людей, не похожих друг на друга. Поэтому, мне кажется, будет здорово, если такая традиция продолжится.