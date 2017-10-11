Как переводчик создала успешный бизнес, которого ждали тысячи мам в Минске 5 11.10.2017, 14:15

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Меньше чем за год Анна Шамко превратила хорошую идею в бизнес, которого ждали сотни и тысячи минчанок.

Сегодня сервис jakmama.by, на сайте которого можно легко отыскать няню на час для любимого карапуза, активно набирает обороты, хотя ему нет и года. Можно позвонить по телефону, а можно оформить заявку на сайте, указав все свои пожелания к кандидату. Няню родители могут выбрать сами, показав предварительно фотографию будущей Мэри Поппинс своему чаду. Можно проконсультироваться с владельцами сервиса. Можно заказать даже беларускамоўную няню…

- И подумать не могла, что когда-то стану создательницей подобного сервиса, - рассказывает kp.by Анна Шамко. - В Минске я меньше десяти лет. Родом из Одессы, в 20 лет вышла замуж за минчанина, и он увез меня в Беларусь.

- Так вы не только бизнес с нуля открыли - вы, получается, и на жизнь с нуля согласились. Переехать на ПМЖ в другую страну не так просто…

- Да, работать и зарабатывать здесь я начала только спустя 7 лет после приезда. Пробовала работать няней, переводчиком, но это были только разовые подработки. Сейчас, когда слышу от кого-то: «А не хотели переехать в другую страну?» становится страшно - я-то знаю, что начинать все с нуля в другой стране очень сложно... За это время мы с мужем стали счастливыми родителями двоих детей. Надо сказать, муж никогда не обвинял меня в том, что основной добытчик в семье - он. При этом и уговора, что я буду сидеть дома, а он будет зарабатывать, у нас изначально не было. Дети подросли, я стала более-менее востребованным переводчиком. И мы занялись созданием сервиса, о котором думали уже очень давно. Мы знаем из собственного опыта, насколько родителям малышей трудно планировать свое личное время, заниматься спортом или просто выбираться вдвоем в кино, на свидание. Нам иногда с детьми помогают родители мужа, но это разовая помощь, принуждать их помогать систематически я не могу.

- Получается, идея создать свой бизнес появилась из вашей личной необходимости?

- Получается, что да. Я понимала: мне не нужна постоянная няня, но пару свободных часов для самой себя стали запретным удовольствием… И я знала, что многие родители в Минске сталкиваются с такими же проблемами.

- С чего начали?

- Впервые свой проект мы представили пару лет назад на конкурсе социальных проектов Social Weekend. Тогда он назывался беби-брейк. И концепция была немного другой. Мы много путешествуем с детьми, участвуем в кауч-серфинге - это возможность остановиться бесплатно у местных людей в разных странах. Да и сами принимаем у себя людей. И в какой-то момент мы решили, что сервис по поиску нянь должен строиться на таких же принципах - доверия, взаимопомощи и отзывов. К тому же я слышала о подобных сервисах в Москве и в Киеве. Наш проект тогда занял второе место и был о том, чтобы на определенном сайте родители могли обмениваться услугами бебиситтинга и помогали друг другу. Но потом эксперты в этой сфере нам объяснили, что самый работающий способ оказания подобной услуги достойного качества - это схема «деньги - услуга», и что доверие к другому человеку должно строиться прежде всего исходя из его профессионализма. Мы доработали идею и собрали вокруг себя не только приятных и жизнерадостных людей, но и профессионалов.

«Соцсети будущих нянь изучаем с психологом»

- То есть ваши няни — профессионалы?

- В числе наших нянь - студенты, педагоги, медики, многодетные мамы, но есть и профессиональные няни. Сервис предполагает услугу няни на пару часов. Уверена: создать радостную, безопасную и комфортную атмосферу для ребенка могут самые разные люди, не только профессиональные няни. В списке наших требований к кандидатам нет пункта «наличие профессиональных навыков няни обязательно». Человек, который приходит к ребенку, должен быть в хорошем настроении и ему должно нравиться то, что он делает…

- Да, но никогда не знаешь, что у человека на уме, как он может повести себя в разных ситуациях, тем более с ребенком…

- Чтобы гарантировать качество своих услуг, проводим серьезную проверку всех наших кандидатов, внимательно читаем резюме, просматриваем страницу кандидата в соцсетях. Для такого анализа у нас есть психолог: важно определить, почему этот человек хочет работать няней. К слову, проверку страниц в соцсетях не проходят две трети кандидатов. Часто находим на странице агрессивные высказывания, настораживающие фотографии…

- И если кандидат прошел эту проверку, то…

- Приглашаем на личную беседу. Чаще всего я беру на такое собеседование своего ребенка. Для меня важна реакция - вроде бы ребенок с мамой, и потенциальной няне не нужно за ним следить, но если в разговоре со мной няня краем глаза все равно наблюдает за тем, куда мой ребенок пошел, для меня это ценно. Беседуем долго, часа полтора. Узнаю подробнее о жизни кандидата, иногда спрашиваю, как он относится к тому, что няня зарабатывает не слишком много денег. Ведь сервис можно рассматривать скорее как возможность подработать и получить колоссальный опыт.

«Усатый нянь» у родителей нарасхват

- С детьми какого возраста вы работаете?

- Обычно няни готовы присматривать за ребенком в возрасте от одного года. Правда, одна наша няня не так давно сидела с ребенком, которому от роду было всего пару месяцев - но это была острая необходимость со стороны мамы. Хотя у нас есть няня-профессиональный реаниматолог. Есть няни, которые сами вырастили не одного ребенка. Одна из наших нянь - профессиональный тьютор, который может сопровождать ребенка с аутизмом. Есть даже 19-летний парень, которого родители малышей заказывают нарасхват. Этот юноша часто присматривает за своим младшим братом, заодно и у нас подрабатывает. Обожает детей. А дети - его.

- А какие требования к няням чаще всего предъявляют родители?

- Самые частые пожелания - не пользоваться гаджетами. В последнее время все больше запросов на беларускамоўных нянь… Я со своей стороны могу поручиться за каждого своего специалиста - они могут и домашнее задание с ребенком сделать, и поиграть в их любимую игру, и английский подтянуть, если надо…

Некоторых нянь родители вызывают на постоянной основе, кто-то из клиентов воспользовался услугами почти всех наших нянь.

- Как планируете дальше раскручивать свой бизнес?

- Планов много, есть, например, инклюзивный проект. На нашем сайте появилась рубрика, в которой мы показали людей, готовых работать с детьми с особенностями развития. В дальнейшем мы хотим подарить мамам таких деток возможность иногда бесплатно заказывать на нашем сервисе няню для своего ребенка. Но для этого нужно научиться аккумулировать деньги. Над этим сейчас и работаем.

Считалка

Сколько нянь сотрудничают с сервисом? - Сейчас семь. Мы не гонимся за цифрой. Для меня важно, чтобы за каждую няню я лично могла поручиться.

Как много заказов в день принимаете? В среднем по два заказа в день. В основном няню заказывают на время от двух до пяти часов.

Сколько стоит услуга? - Оплата почасовая, в зависимости от опыта и квалификации няни. В среднем от 5 до 8 рублей в час. От 5 до 20% в зависимости от типа заказа няня платит сервису.

Какую прибыль приносит дело? - Пока это дополнительный способ заработать, такой же, как и для наших нянь. Но есть планы по развитию.