Коммунальники рассказали, почему в разных домах за тепло платят неодинаково 12 11.10.2017, 14:04

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Фото: tut.by

Белорусских плательщиков запутают еще больше.

Понедельник принес долгожданное тепло в некоторые столичные дома, а в течение пяти дней батареи должны нагреться во всех квартирах, а также общежитиях, гостиницах, научных учреждениях. Как говорят коммунальники, цифры за отопление в жировках зависят не только от градуса теплоносителя и его количества, но и от категории дома, где вы живете. Сейчас таких категорий две: учетные дома, в технических помещениях которых установлены групповые приборы учета тепла, и безучетные здания (как правило, это малоэтажки, где технически невозможно установить такие приборы), пишет издание «Звязда».

Тариф один — суммы разные

— В домах, не имеющих приборов учета, плата за отопление — постоянная величина с октября по апрель, независимо от того, какая температура на улице и сколько было затрачено на подогрев, — пояснил Игорь Гончарик, главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство». — В домах, где групповые приборы учета тепла есть, платят в зависимости от того, насколько холодно на улице. Автоматика прикрывает (снижает) подачу теплоносителя на дом, когда температура на улице повышается, а если холодает — подача тепла увеличивается. Как в деревне: чем холоднее, тем больше дров надо. Этот групповой прибор считает гигакалории теплоносителя. Согласно этим данным и выставляется плата за пользование тепловой энергией.

Коммунальники уточняют, что температура сетевой воды, подаваемой на дом, регулируется в соответствии с температурными графиками, исходя из градуса на улице, а также варьируется в зависимости от теплоисточника, с которого подается носитель энергии. Сам собственник также может регулировать температуру в квартире, с помощью терморегулятора на батарее ограничивая доступ горячей воды в отопительный прибор. Это позволяет создать комфортный микроклимат, однако не влияет на уменьшение оплаты за отопление.

Платить исключительно за реально полученное тепло можно только при наличии на батареях собственника квартирного прибора учета тепла — электронного распределителя. Именно он фиксирует, когда терморегулятором ограничивается доступ теплоносителя в батарею. Показатели с распределителя снимаются обслуживающей организацией, которая после окончания отопительного сезона сделает перерасчет оплаты за отопление.

— Установить поквартирную систему индивидуальной регулировки тепла можно и в старых квартирах, где сделана вертикальная система разводки. Только это будут не приборы учета теплоэнергии, показывающие количество тепла в гигакалориях или джоулях, а электронные распределители и приборы испарительного типа (последних уже не так много), — заметил Игорь Гончарик. — Правда, для этого нужно, чтобы 75% жителей дома были согласны рассчитываться по показателям распределителя. Ранее такие устройства устанавливались при капитальном ремонте, после на какое-то время эта работа приостановилась. И вот уже с 2010 года мы снова предлагаем во время капремонта в домах делать такую систему регулирования. Термостатические клапаны производятся за счет средств на капремонт, а уже квартирные приборы — за счет жителей. А раньше вся система делалась за отчисления на капремонт. Пока в столице отремонтировано семь домов с такой системой.

Предварительно узнать, сколько придется заплатить за тепло, можно, умножив количество гигакалорий теплоносителя на современный тариф на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения, который субсидируется государством, — 16,9259 руб./Гкал. Точное количество нынешних гигакалорий будет ясно только после их начисления через месяц, однако самые нетерпеливые могут взять за основу для подсчета то количество, что было в жировке в прошлом октябре. При этом, заметил Игорь Гончарик, в зависимости от типа дома плата за отопление все равно будет отличаться.