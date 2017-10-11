Мадрид обратился к Барселоне с ультиматумом 11.10.2017, 14:23

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Мариано Рахой

Фото: telegraf-EPA

Премьер-министр Испании просит каталонцев предоставить разъяснения по поводу независимости.

В противном случае Мадрид готов принять другие меры, предусмотренные конституцией, передает "Немецкая волна". Мадрид призвал каталонскую региональную администрацию официально пояснить, провозгласила она независимость или нет. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду, 11 октября, после заседания правительства. По его словам, кабинет министров решил направить официальный запрос Барселоне, прежде чем принять другие меры, предусмотренные статьей 155 испанской Конституции.

"Ответ главы каталонской администрации определит будущие события, которые произойдут в ближайшие несколько дней", - предупредил Рахой, добавив, что он намерен действовать "осторожным и ответственным" образом.

Накануне депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Среди подписавших декларацию также был глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом, как заявил в интервью dpa представитель каталонского регионального правительства, речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.