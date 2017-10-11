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Лукашенко уволил Прокоповича из cовета по развитию предпринимательства

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  • 11.10.2017, 14:52
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Петр Прокопович
Фото: bymedia.net

Его место займет руководитель совета министров Александр Турчин.

Документ предусматривает «повышение роли» совета по развитию предпринимательства за счет наделения его рядом дополнительных полномочий.  

Указом также обновлен состав Совета. На посту председателя, который ранее занимал Петр Прокопович, ныне руководитель аппарата совета министров Александр Турчин, заместителем стал владелец «Табак-Инвест» Павел Топузидис.


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