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Министр: Белорусы будут компенсировать затраты энергетиков на 100%

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  • 11.10.2017, 17:07
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Владимир Потупчик рассказал о том, как в ближайшие годы изменится тариф на электроэнергию для населения.

По словам министра энергетики Беларуси Владимира Потупчика, будет действовать тариф, который обеспечит компенсацию 100% затрат энергетиков. Однако окончательную цифру по тарифу для населения после запуска Белорусской АЭС теперь называть рано, передает «Еврорадио».

Потупчик говорит, что нужно будет учитывать курс белорусского рубля, цена на газ и другие показатели, влияющие на тариф. "Все будет зависеть от того, какие процессы будут происходить в экономике, вокруг сферы энергетики — это все необходимо учитывать", — сказал министр.

Отметим, что на сегодняшний день тариф для населения без НДС составляет 5,49 цента за 1 кВт. ч., а затраты на производство энергии составляют 6,81 цента. Получается, что белорусы на сегодняшний день компенсируют 80% затрат энергетиков.


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