Стало известно, на сколько вырастет плата за газ для минчан 7 11.10.2017, 15:25

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В «Мингаз» рассказали, как вырастут платежи минчан за газ после индексации тарифов.

В октябре за использованный в сентябре газ потребители заплатят больше: субсидируемые государством цены для населения увеличились примерно на 8%. Об этом сообщила начальник участка расчетов и обработки информации «Мингаза» Ирина Тиманович, сообщают «Минск-Новости».

Напомним, с 1 сентября проиндексировали тарифы на природный и сжиженный газ. К примеру, тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0983 рубля (до подорожания — 0,0911 рубля). Летом 1 кубометр газа будет стоить 0,3081 рубля (раньше — 0,2853 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,3081 рубля за кубометр газа независимо от сезона (было — 0,2853 рубля).

— Семья из трех человек расходует в месяц в среднем 10−15 куб. м газа. При наличии счетчиков и с учетом новых цен она будет платить за эту услугу 3,08−4, 62 рубля в месяц, — рассказала Ирина Тиманович. — Для такой же семьи без индивидуальных приборов учета сумма составит в среднем 7,32 рубля.

В столице и Минском районе индивидуальные приборы учета газа установили около 270 тысяч человек (это 51% от общего числа потребителей).

Ирина Тиманович уточнила, что потребители, у которых установлены индивидуальные газовые отопительные приборы (котлы) и индивидуальные приборы учета, заплатят за использованный в октябре газ по двум тарифам — летнему и зимнему. Таких абонентов на обслуживании "Мингаза" - 50 тысяч.

— Владельцы котлов, чтобы обогреть свои дома и квартиры, начали их использовать до официального начала отопительного периода, — отметила Ирина Тиманович. — Поэтому в ноябре расчет за потребленный в октябре газ будет производиться по двум тарифам — летнему в размере 0,3081 (он также подрос с 1 сентября) и зимнему в размере 0,0983, который начнет действовать со дня включения отопления в жилфонде Минска и Минского района.