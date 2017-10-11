Ярослав Качиньский: Правда о Смоленске должна быть выяснена до весны 4 11.10.2017, 15:34

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Ярослав Качиньский

Фото: Dziennik Polski

Расследование завершится установкой памятников погибшим под Смоленском руководителям польского государства.

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что весной следующего года памятники жертвам Смоленской катастрофы будут воздвигнуты, а отчеты об обстоятельствах трагедии, произошедшей 10 апреля 2010 года, - готовы. Об этом он сказал в ходе 90-х ежемесячных памятных мероприятий, посвященных авиакатастрофе, передает «Радио Польша».

Ярослав Качиньский подчеркнул, что если эти цели будут достигнуты, то через полгода, в 8-ю годовщину Смоленской катастрофы, завершится цикл ежемесячных памятных мероприятий.

«И будет правда, которой сегодня мы еще не знаем, или утверждение о том, что в этих обстоятельства выяснить правду невозможно. Но это будет сказано полякам честно, поскольку это их право», - сказал лидер «ПиС».

Ярослав Качиньский добавил, что весной следующего года «все должно быть ясным, а недалеко от Президентского дворца должны стоять памятники». Глава правящей партии отметил, что трагически погибший президент Польши Лех Качиньский заслуживает достойного увековечения, учитывая весь его жизненный путь.

Во вторник в Соборе Святого Иоанна в центре Варшавы состоялась заупокойная месса. После ее завершения участники ежемесячных памятных мероприятий прошлись маршем по Краковскому предместью до Президентского дворца.