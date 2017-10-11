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Илья Сушко об американском гражданстве: Я люблю Беларусь, американцем становиться не хочу

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  • 11.10.2017, 15:44
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Фото: belarushockey.com

Белорусский хоккеист развеял все слухи насчет принятия гражданства США.

Белорусский защитник «Сидар-Рапидс Рафрайдерс» (USHL) Илья Сушко поделился впечатлениями от пребывания в США, пишет сайт «Трибуна»:

– Каковы условия для тренировок в вашем клубе?

– Раздевалки, площадки, лед – все на уровне. Если что-то надо, то тебе предоставят, созданы все условия для работы. Остальное зависит исключительно от тебя.

– В Беларуси хотя бы похожие условия встречали?

– Наверное, солигорский «Шахтер» ничем не хуже. Может, даже лучше. Но главное отличие работы в том, что в США после игры или тренировки не ведут на ужин всю команду, как в Беларуси, а просто раздают пиццу, каждый сам отправляется домой.

– В свободное время чем занимаетесь?

– Если честно, за месяц, что я тут живу, был лишь один выходной. Выспался, съездили с семьей посмотреть город, прошлись по магазинам. Остальное время провожу дома.

– Не могу не спросить о возможности со временем принять американское гражданство. Что насчет этого скажете?

– Нет, исключено. Я люблю Беларусь, американцем становиться не хочется, да даже такой вариант не рассматриваю.

– Какие зарплаты в клубе?

– В USHL игрокам вообще ничего не платят. Таким образом, я живу за счет американской семьи и тех денег, которые мне перечисляют родители, плюс тех, что сам скопил в Беларуси. Вообще, я особо деньги тут не трачу. Лишь с ребятами можем куда-то съездить в кафе, какой-то коктейль выпить после тренировки. Домой приезжаешь – там все есть. Если чего-то не хватает, скажешь – тебе купят.

– По Беларуси за месяц не соскучились?

– Соскучился уже по друзьям, родным. А учитывая то, что, когда тут просыпаюсь, в Беларуси вечер, не успеваю толком пообщаться с родными. Но что поделать, надо двигаться дальше, привыкать к новому образу жизни. И русский язык, кстати, не забываю, все в этом плане хорошо, – сказал Сушко.


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