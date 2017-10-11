Илья Сушко об американском гражданстве: Я люблю Беларусь, американцем становиться не хочу

Илья Сушко об американском гражданстве: Я люблю Беларусь, американцем становиться не хочу4
- 11.10.2017, 15:44
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Белорусский хоккеист развеял все слухи насчет принятия гражданства США.
Белорусский защитник «Сидар-Рапидс Рафрайдерс» (USHL) Илья Сушко поделился впечатлениями от пребывания в США, пишет сайт «Трибуна»:
– Каковы условия для тренировок в вашем клубе?
– Раздевалки, площадки, лед – все на уровне. Если что-то надо, то тебе предоставят, созданы все условия для работы. Остальное зависит исключительно от тебя.
– В Беларуси хотя бы похожие условия встречали?
– Наверное, солигорский «Шахтер» ничем не хуже. Может, даже лучше. Но главное отличие работы в том, что в США после игры или тренировки не ведут на ужин всю команду, как в Беларуси, а просто раздают пиццу, каждый сам отправляется домой.
– В свободное время чем занимаетесь?
– Если честно, за месяц, что я тут живу, был лишь один выходной. Выспался, съездили с семьей посмотреть город, прошлись по магазинам. Остальное время провожу дома.
– Не могу не спросить о возможности со временем принять американское гражданство. Что насчет этого скажете?
– Нет, исключено. Я люблю Беларусь, американцем становиться не хочется, да даже такой вариант не рассматриваю.
– Какие зарплаты в клубе?
– В USHL игрокам вообще ничего не платят. Таким образом, я живу за счет американской семьи и тех денег, которые мне перечисляют родители, плюс тех, что сам скопил в Беларуси. Вообще, я особо деньги тут не трачу. Лишь с ребятами можем куда-то съездить в кафе, какой-то коктейль выпить после тренировки. Домой приезжаешь – там все есть. Если чего-то не хватает, скажешь – тебе купят.
– По Беларуси за месяц не соскучились?
– Соскучился уже по друзьям, родным. А учитывая то, что, когда тут просыпаюсь, в Беларуси вечер, не успеваю толком пообщаться с родными. Но что поделать, надо двигаться дальше, привыкать к новому образу жизни. И русский язык, кстати, не забываю, все в этом плане хорошо, – сказал Сушко.