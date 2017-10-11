Янычары Путина 4 11.10.2017, 15:52

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Что известно о наемниках Дмитрия «Вагнера» Уткина.

Целый контейнер листовок с личным номером Дмитрия Уткина (М0209), как говорят силовики, доставили в Москву накануне дня рождения Владимира Путина 7 октября. Одновременно по всему Киеву аналогичные листовки были расклеены в публичных местах. Это был сигнал Кремлю: в руках украинской спецслужбы - закрытая информация, доступ к которой можно было получить только находясь в Москве. По сути война спецслужб переходит на новый уровень. Помимо уничтожения физического - здесь можно спорить, кто именно уничтожает главарей боевиков - важна и война информационных символов. В 2015 году украинские спецслужбы с биллбордов поздравляли предателей в Крыму. А в 2017 поздравили лично Путина - опубликовав данные более 1500 наемников его секретной армии.

В рядах компании Вагнера - около 5 тыс человек. Полноценное, хорошо оплачиваемое наемное формирование, члены которого готовы выполнять приказы Кремля в любой точке мира. Среди них есть украинцы, в том числе из Донецка и Луганска. Одно из условий контракта с ЧВК - возврат трупа домой не оплачивается. Но платят личным наемникам Владимира Путина достаточно, чтобы те не задумывались, какие преступления им приходится осуществлять. Все что известно о личной армии российского президента - в материале liga.net.

Дмитрий "Вагнер" Уткин

Свой позывной Дмитрий Уткин якобы выбрал из-за симпатий к идеям Третьего рейха: любимым композитором Адольфа Гитлера был Рихард Вагнер. Родился Уткин в 1970 году в Асбесте Свердловской области (РФ), в детстве жил в поселке Смолино Кировоградской области (по другой версии, именно в этом поселке он и родился), а в 17 лет вернулся в РФ.

Учился в школе №2 в Смолино. Директор школы в свое время отказалась общаться с журналистами, сразу догадавшись о ком именно из ее учеников будет идти речь. Как писал Цензор.нет, в этом поселке когда-то жила его мать и сын. Рос Уткин без отца. Бывшая жена Татьяна тоже отказалась общаться с журналистами. По данным СБУ, в этом поселке у Вагнера родился еще один ребенок - внебрачная дочь, которая теперь живет в России. После школы Уткин пошел в армию, затем поступил в военное училище в Санкт-Петербурге.

Вагнер участвовал в первой чеченской кампании, а после - командовал воинской частью на границе с Эстонией. Близкая к Кремлю Газета.ру разыскала одну из бывших жен Вагнера. Однако есть сомнение, что эта работа - плод труда журналистов. Так или иначе, она сообщила, что Уткин "воевал в Чечне ожесточенно и именно там получил свою первую награду". "Боевики в плен взяли какого-то полковника, а Дима со своими бойцами его отбил. Он вообще безбашенный", - рассказала женщина, с которой Уткин оборвал связь в начале 2000-х.

По словам якобы экс-супруги, Уткин "очень тяжело адаптировался" к мирной жизни в военной части. "И страшно переживал, что не воюет. Он хотел военной карьеры - карьеры боевого офицера, а не протирающего штаны в штабе", - рассказала она. Причиной расставания с мужем женщина назвала сильное влияние на Уткина его матери, с которой "он даже разговаривал шепотом". Сама же мать Уткина, как рассказали журналистам жители Смолино, - родом с Урала, "сильная и властная женщина", очень гордилась своим сыном, который поедет туда, куда скажет "дядя Вова" - Владимир Путин. "Она говорит, что каждый человек зарабатывает так, как умеет зарабатывать. Вот я торгую, кто-то хлеб печет, а он воюет", - рассказала журналистам жительница Смолино, лично знавшая мать Уткина.

По словам жителей поселка, Уткин много раз приезжал в Смолино. В том числе якобы в 2016 году. В Госпогранслужбе журналистам информацию не прокомментировали. На прошлой неделе, отвечая на вопросы, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что это неправда. "Информация не нашла подтверждения. Подтвержден факт его визита в Украину в 2013 году. Также установлено, что его мать в 2016 году выехала в Россию", - сообщил он.

Следующее назначение Уткина - в рядах ЧВК Моран секьюрити (по другим данным, он был наемником ЧВК Slavonic Corps) в Сирии. Поскольку Россия на тот момент еще официально не участвовала в войне, Кремль использовал полулегальные частные военные компании. После Сирии Уткин создал свою частную военную компанию и снова появился в Украине, по данным СБУ - в 2014 году.

За "работу в интересах РФ" - захват Крыма, убийства украинцев в Донбассе и войну на стороне диктатора Башара Асада в Сирии Уткин и его заместители были награждены в Кремле орденами за мужество и званиями героев России.

В июне 2017 года США ввели против Уткина персональные санкции за "участие в действиях или политике, которые угрожают миру, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины", "за прямые и непрямые действия от имени ЧВК Вагнера".

Частная армия Путина

Частные военные компании - это полулегальные военизированные организации, которые формально предоставляют государству услуги по охране или сопровождению. Такие компании используют многие страны. В России основные наемники - ЧВК Вагнера.

Журналист российского издания Фонтанка Денис Коротков собирал информацию о боевиках Вагнера, воюющих в Донбассе и Сирии, в течение года. По словам журналиста, за эти статьи в его адрес даже поступали угрозы. Он рисует такой портрет среднестатистического вагнеровца: "Мужчина в возрасте 35 - 40 лет. Родился, скорее всего, в традиционно "казачьем" регионе. Или в бывшей советской республике, где после распада СССР у этнических русских возникали проблемы. У него есть среднее специальное образование, в некоторых случаях - высшее, но почти всегда нет работы по специальности. В свое время он прошел через службу в армии - во внутренних войсках, в десанте, там, где пригодилось его увлечение рукопашным боем или борьбой. Вероятнее всего, он остался в армии по контракту, но по какой-то причине вынужден был уйти на гражданку. И нашел себе место кассира в магазине, таксиста, охранника, а то и вовсе был безработным. При этом у него почти обязательно есть опыт "горячих точек", чаще всего - Чечня".

Формально ЧВК Вагнера не существует и не связана с военным руководством РФ. В 2016 году Госдума приняла закон, призванный узаконить ЧВК. Но документ не заработал. Частные армии остаются вне закона, это позволяет Путину контролировать их в обход законодательства. "ЧВК Вагнера - проект российских спецслужб. Такой подход позволяет кремлевским политикам говорить, что они никого никуда не посылали", - объясняют в СБУ.

В декабре 2016 года The Wall Street Journal сообщала, что к созданию группы имеет непосредственное отношение приближенный к главе РФ бизнесмен Евгений Пригожин - ресторатор, которого российские СМИ называют "поваром Путина". Он вероятный основатель и "идейный вдохновитель" ЧВК Вагнера. В 2010 году на открытие его комбината лично приезжал Дмитрий Медведев, а рестораны Пригожина обслуживают, в том числе, нынешнего главу РФ. Но основные деньги, как полагают в СБУ, берут из государственного бюджета. В украинской спецслужбе отметили, что расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность закрытой части госбюджета РФ за последний год увеличились с 32% до 38,3%. "Это, фактически, финансирование деятельности ихтамнетов", - отметил глава СБУ Грицак. На вооружении ЧВК Вагнера, по данным спецслужбы - Грады, гаубицы Д-30, танки.

Базируется группа Вагнера в поселке Молькино Краснодарского края, на полигоне 10-й бригады спецназначения Главного разведывательного управления Генштаба РФ. По данным СБУ, среди вагнеровцов 95% - граждане РФ. Известно, что в ЧВК существовало подразделение Карпаты, позже - подразделение Весна, в состав которого вошли около 40 украинцев. Задача наемников - диверсии внутри Украины. В группе Вагнера также числятся около 100 граждан одной из балканских стран.

Один из боевиков ЧВК, участвовавший в боях в Пальмире, рассказал журналистам Новой газеты, что и украинцев, и граждан других стран много среди отправленных в Сирию: "Их (украинцев - ред.) у Вагнера вообще много. Да там кого только нет. В нашей роте был и "гражданин мира", отслуживший во Французском легионе. Он там под Пальмирой, кстати, однополчанина встретил". По словам наемника, двое украинцев из его взвода были убиты в Сирии.

ЧВК Вагнера в Украине и Сирии

На счету группы Вагнера, по данным СБУ, выполнение приказов Кремля по уничтожению Ил-76, в котором погибли 49 украинских военных, штурм аэропорта Луганск (в этих операциях РФ участвовали 72 боевика Вагнера), штурм Дебальцево, Санжаровки, Уткино - были задействованы 205 боевиков.

СБУ установила личности 1587 наемников. Управление осуществляется через первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ Николая Богдановского. Еще одно звено между Кремлем и Уткиным - генерал-майор РФ Евгений Никифоров, который напрямую руководит Уткиным, утверждают в спецслужбе.

Украинская спецслужба также располагает информацией о боевиках, которые, с большой долей вероятности, непосредственно сбили Ил-76. Это граждане РФ Гуралев Андрей Андреевич и Лебедев Андрей Николаевич.

По данным СБУ, общая численность ЧВК Вагнера составляет около 5 тыс боевиков, из них порядка 2,5 тыс находятся в Сирии. Один из громких инцидентов с наемниками группировки произошел совсем недавно. Наемники ЧВК Роман Заболотный и Григорий Цуркану, участвуя в боях против сирийской оппозиции, попали в плен. Позже их предположительно казнили.

Украинская спецслужба получила записи телефонных разговоров главарей террористов на востоке Украины, а также Уткина с Никифоровым и заместителем Трошевым, который руководил вагнеровцами в Сирии.

Трошев: Первый задачу поставил, короче я уезжаю отсюда, ему назад, в Молькино, и там по всем...

Уткин: Что-то поменялось, что ли?

Трошев: Нет, просто там на месте организовывать надо, он говорит: "уезжай туда и 3-4 дня там все организовывай..." Он неправильную информацию доводит, там еще с ранеными не могут до конца разобраться. Там вопросы начинают задавать: "где наши 100 миллионов? нам выделили 100 миллионов общих, призовой, а вы даете по 150 тысяч"...Вот, от кого-то пошла такая информация.

Уткин: Откуда пошла такая информация? Я такую не давал никому.

Трошев: Ну вот про что и идет вопрос. Мы пришли все, а там Александр Анатольевич справиться с ситуацией и не может. Поэтому он говорит: "все, едь туда".

Уткин: Хрень какая-то...

Трошев: Вот...какая-то идет. Понимаешь, блин?

Уткин: Я никому вообще ничего не говорил. А это откуда я не знаю. Значит, утечка идет непосредственно оттуда, из Молькино.

По данным прокремлевского Московского комсомольца, в контракте вагнеровцев есть два пункта: не говорить о службе после возвращения домой; в случае гибели возврат "груза 200" не оплачивается. Издание якобы пообщалось с неким Сергеем, которому "чуть за 30, из Донецка". "Наша цель поездки - заработок. Без патриотизма", - сказал он. За любое нарушение условий контакта - штраф. По его словам, вербовать в ряды ЧВК Вагнера в Донбассе начали еще с 2014-го для кремлевской идеи "спасения русского мира", но о Сирии тогда еще никто не говорил.

"Если ты служишь в Донецке сейчас, то получаешь 15 тысяч рублей. Здесь (в Сирии - ред.) мне предложили 150 тысяч в месяц, плюс боевые, плюс за выход и так далее", - заявил наемник. По его словам, за голову террориста ИГ им платили по 5 тыс рублей сверху, но потом "цену сбросили". Очевидно, что доверять информации пропагандистов нельзя. Но именно в таком ключе она подается российскому обывателю.

Журналисты российской Новой газеты в ходе расследования выяснили, что структура ЧВК подобна полноценной развернутой воинской части. Кроме разведывательно-штурмовых бригад, у Вагнера сформированы артдивизион (около трехсот наемников в трех огневых батареях по 100 человек в каждой), танковая рота (около пятидесяти человек в трех взводах, в каждой из которых по четыре танка), диверсионно-разведывательная рота (около 150 человек), инженерно-саперная рота (около 100 человек), рота связи (около 100 человек), штабные и вспомогательные подразделения, численностью около 200 человек.

СБУ подготовила подозрение Уткину в совершении тяжких преступлений. Вся информация о наемниках ЧВК передана международным партнерам Украины. "Частная армия Путина может быть использована в любой точке мира", - полагают в украинской спецслужбе, отмечая, что Украина и Сирия - не последние в списке. Москва привыкла имитировать гражданские и развязывать настоящие войны. Так что новая горячая точка - как новое место заработка для наемников ЧВК Вагнера - лишь вопрос времени.