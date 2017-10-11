В какие кафе и рестораны минчане водят своих иностранных коллег 1 11.10.2017, 16:05

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Немцам пришлись по душе наши драники с яблочным муссом.

Cайт citydog.by cпросил у минчан, которые работают в сфере образования, культуры и IT, в какие кафе и рестораны они водят своих иностранных коллег.

Обычно мы кормили наших музыкантов в кафе «У Ратуши» просто потому, что это самый близкий к нашей концертной площадке ресторан. Если хочется показать белорусскую кухню – ведите гостей в «Камянiцу» или «Грай», там вкусно. Недавно открылся ресторан «Литвины», там тоже очень атмосферно. А если нужно красиво, вкусно и пафосно – «Спортинг», Wood & Fire и «Робинсон». В последнем не очень вкусно, зато прямо из окошка видно минское море с яхтами. А если к нам приезжали вегетарианцы или веганы, мы водили их «Счастье есть».

НАТАЛЬЯ КУЦАН

организатор «Вечеров у Ратуши»

Обычно все гости хотят ощутить национальный колорит. Некоторых мы возили в Несвиж или Мир, но там проблема с общепитом. Из национальных блюд иностранцам нравится холодник, окрошка, холодец. И зеленый лук!

ИГОРЬ ПОНИКАРЧИК

СЕО-менеджер в компании Bamboo Group

– Когда к нам приезжают иностранные коллеги, и встает вопрос с выбором ресторана, мне хочется отвести их в два места.

Первое – это Butter Bro. Там очень высокий уровень обслуживания. Не вылизывание и наигранная вежливость, а какая-то благородная и естественная культура общения. В Butter Bro понимают, кто их посетители и чего они хотят, плюс они Dog Friendly. У меня социальный стартап OkiDog, и для меня это очень важно.

Второе место – это Feelini. Наверное, история такая же, как и c Butter Bro, только добавляется интерьер и атмосфера очень зрелого заведения – все располагает к общению. Еще я всегда уверен, что не будет никаких факапов, потому что там работает шеф-повар Денис Мельников, у которого я после работы учился готовить – знаю его отношение к продуктам и готовке.

– Я работаю в международном проектном центре, и время от времени к нам приезжают партнеры из Германии и Австрии. Несмотря на то, что в Германии есть свои драники, которые называются «картофельнпуффер» и там их едят с яблочным муссом, немцы все равно всегда рады белорусской кухне.

Стандартно за белорусской кухней мы идем в «Васильки». Обедаем часто в «Маэстро», потому что это близко от работы, цены демократичные и выбор еды тоже неплохой. Бывали и «У Ратуши». А однажды мы организовывали прощальный ужин в ресторане «Сціплы буржуа»: нас посадили в банкетный зал, за стенкой которого была свадьба. Так вот, больше туда не пойдем, хотя еда там неплохая.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Eleonora N (@levella) Сен 27 2017 в 8:40 PDT

В августе с группой молодых немцев были в ресторане «У Францыска». Несмотря на то, что это такой кабак-ресторан, я все равно туда отвела гостей, и им было очень круто – из-за хорошей атмосферы и белорусской музыки. Там с десяток блюд из картошки, разные настойки и супы – новых гостей туда обязательно отведем!

Когда открылась «Хинкальня», я начала водить немцев туда, потому что иногда им надоедает есть белорусскую еду. То, что сейчас в Минске можно попробовать грузинскую, паназиатскую и итальянскую еду (и в целом кухни других стран), делает наш город в глазах иностранцев только лучше.

Публикация от КОКО.БАЙ - ОХОТНИКИ ЗА ЕДОЙ (@koko_by) Июл 7 2017 в 2:29 PDT

АЛЕКСАНДР КОРОЛЕВИЧ

исполнительный директор образовательного центра «Пост»

– Чаще всего ко мне приезжают коллеги, да и просто друзья из Скандинавии. Я очень люблю водить их в «Лондон», потому что он находится в центре, а когда показываешь гостям город – мимо этого места в любом случае не пройдешь. «Лондон» неформальный, туда можно ненадолго зайти на кофе и показать старые интерьеры из 90-х.

В «Тапас баре» можно вкусно поесть, и там всегда классно, особенно летом, когда сидишь на террасе – открывается прекрасный вид на старый город.

Еще «Пинки Бандински» можно отметить по тем же характеристикам: он тоже находится в части города, которую я очень люблю. Сидя там, можно рассказывать гостям про старый Минск.

Svobody,4 хорошо подходит для «полуделового» общения, и туда можно отвести сразу 6-8 человек, вместе выпить вино, если хочется.

В пабе Malt&Hops на Зыбицкой очень вкусно готовят, и само место довольно интересное. Они классно преподносят национальную кухню, то есть без слепого традиционализма. Например, если мы берем белорусскую еду, то они не делают это, как «Васильки», просто в горшочках.