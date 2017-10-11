Что можно провозить через границу Беларуси? 12 11.10.2017, 16:17

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Как пересечь границу и не оставить «подарков» таможенникам.

Какие вещи и как часто можно возить через границу Беларуси? Сколько литров любимого французского вина и букетов амстердамских тюльпанов можно привезти в подарок друзьям? Журналисты 34travel.me провели несколько часов в обнимку с таможенным законодательством и перевели главные пункты с бюрократического на русский.

Если ты въезжаешь в Беларусь

Если ты едешь через границу чаще, чем раз в три месяца, и при этом везешь домой добра на сумму больше € 300 или весом больше 20 кг (сюда входят и личные вещи, и новые покупки) – тебе надо заплатить таможенную пошлину. Вещи при этом не должны быть «однородными» – везти 20 кг мобильных телефонов не стоит.

Если ты едешь через границу с интервалом большим, чем три месяца, то эти лимиты увеличиваются до € 1500 и 50 кг соответственно.

Если ты пересекаешь границу на самолете, то частота перелетов не имеет значения: ты можешь беспошлинно перевозить вещи на сумму € 10000 и весом до 50 кг.

Если твой багаж превышает лимит в € 300 или € 1500 (€ 10000 для авиапутешественников), то тебе нужно будет заплатить таможенную пошлину – 30% от превышающей стоимости, но не менее чем € 4 за 1 кг. Если ты везешь крупную покупку и заранее знаешь, что будешь платить пошлину, сохрани чеки для подтверждения стоимости покупки и приготовь запас денег: оплатить надо будет на границе в беларусских рублях. На границе сразу иди в красный коридор: за попытку прорваться по зеленому к таможенной пошлине добавится штраф в 5-30 базовых величин.

Если ты везешь с собой одну вещь весом больше 35 кг, она считается неделимой (даже если везешь ты ее в разобранном состоянии, как, например, новенький комод из IKEA). Пошлину с этой вещи придется заплатить вне зависимости от общей стоимости и веса багажа.

Раз три года в Беларусь можешь привезти бытовую технику (холодильник, посудомоечную и стиральную машину, плиту, микроволновку, кухонный комбайн, вытяжку, пылесос, кондиционер, швейную машину, водонагреватель), электротехнику (ноутбук, планшет, телевизор, ЖК-монитор), сантехнику (ванна, раковина, душевая кабина, унитаз), детскую коляску. Требование относится к вещам одного вида: два ноутбука за три года привезти нельзя, а ноутбук и планшет можно. Если тебе все-таки нужны именно два ноутбука, за второй нужно будет платить пошлину (зависит от стоимости самого товара).

Раз в два года можешь привезти из-за границы шины: для автомобиля 4 штуки, для мотоцикла с коляской – 3, без коляски – 2.

Деньги

Ты можешь перевозить через границу суммы наличкой менее $ 10000. Если вдруг тебе надо везти больше – задекларируй эту сумму. Суммы на банковской карточке при этом могут быть любыми.

Алкоголь и сигареты

В Беларусь ты можешь ввезти до 200 сигарет (либо 50 сигар или 250 граммов табака) и до 3 литров алкогольных напитков. При превышении этой нормы придется оплатить пошлину € 10 за каждый 1 литр сверх позволенных трех. В любом случае, везти больше 5 литров запрещено. Если везешь и табак, и сигареты, то их общий вес не должен превышать 25о граммов.

Растения

Везти можно только букеты (до трех штук, каждый не больше чем из 15 растений). Для семян и цветов в горшках нужны фитосанитарные сертификаты.

Еда

Один человек может привезти в Беларусь 5 кг овощей, фруктов, орехов, ягод, грибов, бобовых. Если везешь больше – снова нужен фитосанитарный сертификат (им нужно озаботиться на месте покупки у «уполномоченного органа по карантину растений»). Если ты бываешь за границей чаще, чем раз в три месяца, то можешь привозить только 10 кг любых продуктов, а если чаще, чем раз в неделю – то 5 кг любых продуктов.

Лекарства

Для сильнодействующих и психотропных препаратов нужен рецепт и выписка из медицинской книжки с указанием названия и дозировки (на русском или беларусском), причем ввозить можно не больше 90 суточных доз (для психотропных препаратов) и не больше трехдневной дозы – для наркотических препаратов. Заполняй таможенную декларацию и проходи таможню по красному коридору.

Запрещено ввозить в Беларусь:

огнестрельное оружие,

военное снаряжение,

наркотики,

яды,

радиоактивные и взрывоопасные вещества.

Если ты едешь из Беларуси

Для верности проверяй таможенные законы той страны, куда ты едешь. Мы собрали основные требования Беларуси и Евросоюза.

Вещи

Драгоценные камни и металлы можно вывозить только для личного пользования и на сумму не больше $ 25000.

Электротовары и бытовую технику можно везти не более одной вещи каждого вида и для личного использования.

Разрешается провозить до 10 литров топлива (в отдельной емкости).

Еда

Запрещено вывозить из Беларуси более 5 кг рыбы и морепродуктов, а также более 250гр икры осетровых рыб.

В Евросоюз запрещено ввозить мясные и молочные продукты, более 2 кг овощей и фруктов каждого вида.

Алкоголь и сигареты

Количество сигарет и табака зависит от конкретной страны и вида транспорта. В Евросоюз самолетом можешь захватить с собой 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 граммов табака), другим видом транспорта – 2 пачки сигарет (или 10 сигар, или 50 граммов табака). Алкоголя можно везти 1 литр крепкого (крепче 22%), или 2 литра слабее 22%, или 4 литра вина, или 16 литров пива.

Растения

С семенами и растениями проще – в Евросоюз можно взять до 5 упаковок семян и 5 растений (если больше – снова нужен фитосанитарный сертификат).

Лекарства

Для сильнодействующих и психотропных лекарств, которые находятся под особым контролем (список 2 и 3 в документе), нужно заполнять таможенную декларацию и проходить по красному коридору. Не забудь при этом взять с собой рецепт и выписку из медицинской карточки на эти лекарства (должны быть указаны название лекарства, дозировка, суточная доза). Других лекарств бери не более 5 упаковок каждого вида – перепроверь свою аптечку.

Произведения искусства

С картиной в виде подарка иностранным друзьям тоже могут возникнуть проблемы. Чтобы вывезти такие предметы, сначала обратись в сектор искусствоведов-экспертов (телефон для предварительной записи и консультаций 203-95-91) – там ты получищь подтверждение, что предмет не внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и не относится к культурным ценностям, ограниченным к перемещению. Рассмотрение заявления занимает 10 дней.

Зачем заполнять таможенную декларацию?

Заполненная декларация – доказательство того, что все свои ценные вещи ты изначально вез или везла с собой, а не купил (-а) в отпуске – а значит, платить пошлину тебе не нужно. Это может пригодиться тебе, если ты ездишь чаще, чем раз в 3 месяца, и возишь с собой новый дорогой фотоаппарат или ноутбук дороже € 300.