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Российского философа Петра Рябова арестовали на шесть суток в Барановичах

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  • 11.10.2017, 16:22
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Петр Рябов

Он собирался вернуться в Россию, однако не успел уехать.

Российский историк и философ из России Петр Рябов, лекцию которого сорвала милиция в Гродно, был задержан вечером 10 октября.

Он собирался вернуться в Россию, однако вероятно не успел уехать - был задержан в Барановичах, сообщает правозащитный центр «Весна».

Ночь Петр Рябов провел в ИВС Барановичского ГОВД, а в среду был доставлен в суд Барановичского района и города Барановичи. В том числе был задержан еще и один из активистов. Обоих обвиняют в совершения правонарушения по ст. 17.1 КоАП – «Хулиганство».

Также есть информация, что возле здания суда был задержан правозащитник «Весны» Александр Войтешик, который пришел наблюдать за судом над Рябовым. Его доставили в ГОВД.

Тем временем суд принял решение признать Петра Рябова виновным в совершении административного правонарушения и отправил на шесть суток ареста. Рассмотрения дела против активиста, который был задержан вместе с ним, перенесли на пятницу.

Напомним, 9 октября в Гродно в «Центр городской жизни» 9 октября на встречу с российским историком, философом и исследователем анархизма Петром Рябовым брутально ворвалась милиция. Было задержано около 20 человек, в том числе и лектор. Ближе к 21 часам людей отпустили, однако в помещении центра был проведен обыск и изъяты книги Петра Рябова. Основанием для задержания стало якобы «несанкционированное массовое мероприятие».


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