Синоптики: Завтра будет до +17 градусов 11.10.2017, 16:25

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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 октября.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, по западу в отдельных районах с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля. Днем - 10-15 градусов тепла, по западу - до плюс 17, сообщает Гидромет.