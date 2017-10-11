CМИ: Трамп заявлял о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз 3 11.10.2017, 16:57

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома провел важное совещание в сфере национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными чиновниками в сфере национальной безопасности 20 июля в Пентагоне заявил о желании увеличить ядерный арсенал Соединенных Штатов в 10 раз, сообщает NBC со ссылкой на троих чиновников, которые присутствовали на заседании, пишет "Гордон".

Такое заявление он якобы сделал, когда показали слайд о сокращении количества ядерного оружия США с конца 1960-х годов.

По словам собеседников телеканала, советники Трампа и государственный секретарь Рекс Тиллерсон были удивлены словами президента. Ему кратко объяснили, какие юридические и практические препятствия могут возникнуть в случае принятия решения об увеличении ядерного арсенала, а также то, что сейчас военная позиция Штатов сильнее, чем во времена наращивания ядерного потенциала. Источники телеканала говорят, что увеличение арсенала не планируется.