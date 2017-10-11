Грушевку сносят: целый квартал выставили на аукцион 5 11.10.2017, 17:24

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На месте квартала построят два многоквартирных дома.

9 ноября в Минском городском центре недвижимости пройдут торги по участку в границах улиц Розы Люксембург – Фанипольской – Стасова. У аукциона есть условие: снести усадебную застройку и построить два многоквартирных дома, пишет tut.by.

Отселить и снести планируют дома: 149, 153, 155, 157, 159, 159А на улице Розы Люксембург; 3, 5, 7, 9 на улице Фанипольской; 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19/11 во 2-м переулке Стасова; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 в 3-м переулке Стасова. А еще под снос пойдет гаражный массив № 3 на улице Стасова, 18. Общая площадь участка – 2,2 гектара, а начальная цена – более миллиона рублей.

По генплану, на участке должен появиться объект «Группа многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 по улице Розы Люксембург».

Участки в этом районе застраивают «Жилстройкомплект», «Айрон» и «Лада Гарант», но раньше они предпочитали покупать площадки с минимальным сносом, поскольку снос, суды и отселение занимают обычно даже не год.

Если вы любите дачную романтику в большом городе, непременно сходите погулять в тихую Грушевку этой осенью. Скоро район почти не будет отличаться от обычного многоэтажного «спальника».