закрыть
11 октября 2017, среда, 19:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Грушевку сносят: целый квартал выставили на аукцион

5
  • 11.10.2017, 17:24
  • 2,960

На месте квартала построят два многоквартирных дома.

9 ноября в Минском городском центре недвижимости пройдут торги по участку в границах улиц Розы Люксембург – Фанипольской – Стасова. У аукциона есть условие: снести усадебную застройку и построить два многоквартирных дома, пишет tut.by.

Отселить и снести планируют дома: 149, 153, 155, 157, 159, 159А на улице Розы Люксембург; 3, 5, 7, 9 на улице Фанипольской; 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19/11 во 2-м переулке Стасова; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 в 3-м переулке Стасова. А еще под снос пойдет гаражный массив № 3 на улице Стасова, 18. Общая площадь участка – 2,2 гектара, а начальная цена – более миллиона рублей.

По генплану, на участке должен появиться объект «Группа многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 по улице Розы Люксембург».

Участки в этом районе застраивают «Жилстройкомплект», «Айрон» и «Лада Гарант», но раньше они предпочитали покупать площадки с минимальным сносом, поскольку снос, суды и отселение занимают обычно даже не год.

Если вы любите дачную романтику в большом городе, непременно сходите погулять в тихую Грушевку этой осенью. Скоро район почти не будет отличаться от обычного многоэтажного «спальника».


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям