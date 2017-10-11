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Отцы в Беларуси смогут уходить в декретный отпуск

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  • 11.10.2017, 17:40
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Норму об отцовском отпуске внесут в Трудовой кодекс.

В Беларуси планируется введение отцовского отпуска при рождении ребенка - соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БелТА.

"Считаю, что это будет хорошее подспорье для мамы и облегчение для нее семейной нагрузки после рождения малыша", - сказал замминистра. Предусматривается также развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы, и другие нормы для людей с семейными обязанностями. "Возможностью дистанционной работы воспользуются многие мамы, воспитывающие малолетних детей", - считает Александр Румак.


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